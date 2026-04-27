Într-un context european în care Uniunea Europeană a trecut de la finanțarea plantărilor la subvenționarea defrișărilor, cramele din Iași își regândesc radical modelul de business. Noul trend sunt vinurile „light”, experiențele urbane și promovarea pe piețele externe, relatează Ziarul de Iași.

Industria viticolă din Iași traversează o perioadă de redefinire profundă. Deși anul 2025 a adus producții record în România (+29%), piața se confruntă cu un paradox: avem mult vin, dar consumul global a scăzut la minime istorice. Producătorii ieșeni, precum Gramma Wines, confirmă că supraviețuirea depinde acum de capacitatea de a citi noile tendințe ale consumatorilor.

Schimbarea de paradigmă: De la subvenția pentru vie, la bani pentru defrișare

Dacă decenii la rând Europa a încurajat extinderea podgoriilor, supraproducția actuală a forțat Parlamentul European să schimbe tactica. Statele membre primesc acum fonduri pentru a scoate vinul excedentar de pe piață prin distilare industrială și pentru reducerea voluntară a suprafețelor viticole.

„Problema nu este producția, ci contextul european. UE finanțează acum defrișarea, pentru că există o supraproducție într-un context de consum în scădere”, explică Marian Olteanu, administratorul Gramma Wines. În acest scenariu, cramele mici și medii trebuie să devină extrem de agile pentru a nu rămâne cu stocurile în pivnițe.

Vinul „light”, noul favorit al pieței

Una dintre cele mai importante schimbări de direcție este scăderea tăriei alcoolice. Dacă în anii trecuți vinurile de 13–14% alcool erau standardul, noile tendințe globale cer băuturi mai ușoare, mai „prietenoase” cu stilul de viață modern.

Ținta: Vinuri cu 10–11% alcool.

Avantajul local: Iașul fiind o zonă mai rece, producătorii pot obține mai ușor aceste valori fără a sacrifica aroma.

Profilul: Consumatorii caută acum vinuri premium, organice și sustenabile, preferând calitatea în detrimentul volumului ieftin.

Exportul și turismul/ Salvarea vine din diversificare

Cu o piață internă prudentă din cauza inflației și a scumpirilor, producătorii din Iași privesc dincolo de granițe. Norocul lor? Imaginea vinului românesc în Vest s-a îmbunătățit radical în ultimul deceniu, iar tehnologia (digitalizarea logisticii și trasabilitatea) ajută la câștigarea încrederii clienților străini.

Totodată, distanța mică față de oraș a devenit un atu major pentru turismul oenologic. Gramma, de exemplu, dezvoltă intens:

Vânzări directe de la cramă: Clienții preferă să cumpere de la sursă.

Evenimente corporate: Degustări panoramice și experiențe personalizate.

Turism internațional: Grupuri mari de turiști (precum cei din Polonia) încep să includă cramele din Iași în itinerariile lor.

Prognoza pentru 2026: cifre duble

În ciuda temerilor industriei, Gramma Wines privește cu optimism spre viitor. După un an 2025 în care a atins capacitatea maximă de producție (aproape 100.000 de litri), compania estimează pentru 2026 o cifră de afaceri de aproximativ 3 milioane de lei, o dublare față de anul precedent.

Succesul depinde însă de echilibrul fragil între adaptarea la schimbările climatice (ger, grindină, secetă) și capacitatea de a vinde nu doar o băutură, ci o întreagă experiență culturală legată de dealurile Iașului.