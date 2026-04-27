27 apr.
Polițiștii și inspectorii DSVSA Tulcea, au descoperit la o pensiune din localitatea Uzlina, județul Tulcea aproximativ 600 de kilograme de scrumbie, destinată comercializării, fără a avea documente de proveniență, relatează G4Media.
Întreaga cantitate de pește a fost indisponibilizată și predată către D.S.V.S.A. Tulcea, în vederea luării măsurilor legale, fiind dispusă distrugerea acesteia.
