„Vin la Film” continuă cu a doua ediție: „Before Sunrise”, pe 1 aprilie, la Cinema Europa

29 mart. 2026, Articole / Reportaje
Seria de evenimente „Vin la Film” continuă miercuri, 1 aprilie, cu o nouă ediție care păstrează formatul ce combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice. După lansarea din luna martie, conceptul propune în continuare o experiență construită în jurul vinului românesc și al filmelor cu tematică relevantă, anunță organizatorii, printr-un comunicat de presă.

Programul serii începe la ora 18:00, cu degustarea vinurilor din colecția „Caii de la Letea”. De la ora 19:30 este programată proiecția filmului „Before Sunrise”, un titlu cunoscut pentru dialogurile sale și pentru felul în care surprinde o întâlnire întâmplătoare transformată într-o conexiune autentică.

Filmul urmărește povestea a doi tineri care se cunosc într-un tren și decid să petreacă împreună o noapte în Viena. Conversațiile lor despre viață, iubire și alegeri personale construiesc un cadru intim, în care timpul pare suspendat, iar experiența devine centrală.

Evenimentul, organizat la Cinema Europa, este destinat exclusiv persoanelor peste 18 ani, iar accesul se face în limita locurilor disponibile.

„Vin la Film” își propune să creeze un cadru relaxat, în care publicul să descopere vinuri românești într-un context cultural, alături de filme care pun accent pe poveste și atmosferă. 

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro

Starbucks închide două cafenele în București, dar caută extindere în ate orașe din țară / Compania vorbește despre optimizare
VIDEO/FOTO | Primul restaurant balinez din România, redeschis în spațiu nou la Timișoara. Patronul român a locuit zece ani în Bali și s-a întors acasă cu o soție asiatică / Inaugurare cu ambasadorul Indoneziei
Ce alegi pentru somn: melatonină sau magneziu / Care este cea mai bună variantă, depinde de cauză / Specialiștii spun că unul reglează ritmul de somn, iar celălalt susține relaxarea
Jaf neobișnuit în Europa / 12 tone de batoane de ciocolată au dispărut dintr-un camion în drum spre Polonia
Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
Mâncare de urzici ca în Ardeal / De post, de dulce sau chiar cu slănină afumată, era mâncarea preferată a bunicilor noastre, primăvara
