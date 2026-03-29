Seria de evenimente „Vin la Film” continuă miercuri, 1 aprilie, cu o nouă ediție care păstrează formatul ce combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice. După lansarea din luna martie, conceptul propune în continuare o experiență construită în jurul vinului românesc și al filmelor cu tematică relevantă, anunță organizatorii, printr-un comunicat de presă.

Programul serii începe la ora 18:00, cu degustarea vinurilor din colecția „Caii de la Letea”. De la ora 19:30 este programată proiecția filmului „Before Sunrise”, un titlu cunoscut pentru dialogurile sale și pentru felul în care surprinde o întâlnire întâmplătoare transformată într-o conexiune autentică.

Filmul urmărește povestea a doi tineri care se cunosc într-un tren și decid să petreacă împreună o noapte în Viena. Conversațiile lor despre viață, iubire și alegeri personale construiesc un cadru intim, în care timpul pare suspendat, iar experiența devine centrală.

Evenimentul, organizat la Cinema Europa, este destinat exclusiv persoanelor peste 18 ani, iar accesul se face în limita locurilor disponibile.

„Vin la Film” își propune să creeze un cadru relaxat, în care publicul să descopere vinuri românești într-un context cultural, alături de filme care pun accent pe poveste și atmosferă.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro