VIDEO | Zacusca de vinete rezistă în fața produselor „fistichii” / Inovația nu înlocuiește tradiția, dar poate adăuga valoare materiei prime românești

23 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Bomboane cu mămăligă, dulceață cu whisky, murături de topinambur sau rețete reinterpretate. Micii producători români experimentează tot mai mult, însă produsele tradiționale continuă să domine vânzările.

Ciprian Dincă a vorbit despre raportul dintre tradiție și inovație în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir. „Zacusca de vinete rămâne cea mai vândută zacuscă, indiferent câte alte variațiuni pui lângă ea”, spune Dincă.

Inovația are însă un alt rol important: îi ajută pe producători să nu mai vândă doar materia primă, ci să obțină produse cu valoare adăugată. „Producția agricolă din România se vinde foarte, foarte ieftin, în sensul că vindem materia primă, nu îi dăm plusvaloare prin procesare. Foarte mulți producători locali au propria sursă de materie primă, de la ferme de vaci sau oi până la livezi și solarii, și o transformă în produse”, explică acesta.

Cosmin Dragomir amintește, în același context, situația hribilor și trufelor românești care plecau în trecut la export ca materie primă și se întorceau pe piață procesate. Dincă consideră că produsele noi nu elimină însă rețetele tradiționale. „Inovația aceasta și produsele care vin cu o nouă identitate nu anulează produsul tradițional. Sunt prietene, sunt pe același raft.”

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