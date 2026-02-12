Filmul „Ultima rețetă” („La Réparation”), regizat de Régis Wargnier, ajunge în cinematografele din România începând de vineri, 13 februarie 2026. Producția este distribuită local de Independența Film și propune o combinație de poveste de dragoste, mister și incursiune în culisele gastronomiei de top, cu acțiunea desfășurată între Franța și Taiwan.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Regizorul este cunoscut pentru filmul „Indochine”, distins cu Premiul Oscar, iar noul său proiect explorează tema dispariției, pornind de la un fenomen real: în Franța, aproximativ 10.000 de persoane dispar anual fără a lăsa urme.

În centrul poveștii se află Paskal Jankovski, un chef celebru care dispare fără urmă, alături de sous-chef-ul său, cu doar câteva ore înainte ca restaurantul să primească a treia stea Michelin. În urma dispariției, conducerea bucătăriei rămâne în mâinile fiicei sale, Clara, în vârstă de 20 de ani, forțată să preia responsabilitatea unui restaurant de elită într-un moment de presiune maximă.

Clara este interpretată de Julia de Nunez, iar distribuția este completată de Clovis Cornillac și Julien de Saint Jean. Personajul principal este surprins între loialitatea față de tată și dorința de a-și construi propriul drum, atât în plan profesional, cât și personal.

La doi ani după dispariție, o invitație la un congres gastronomic în Taiwan declanșează o investigație care scoate la iveală detalii din trecut și redeschide cazul. Filmul aduce în prim-plan universul restaurantelor de top, unde performanța și presiunea excelenței modelează destine.

Scenele din Franța au fost filmate în Bretania, la Moulin de Rosmadec, primul restaurant din Finistère distins cu o stea Michelin încă din 1933, găzduit într-o moară din secolul al XV-lea. Partea asiatică a producției a fost realizată în Taipei, inclusiv în restaurantul RAW, fondat de André Chiang și recompensat cu două stele Michelin, considerat un reper al fine dining-ului contemporan din Taiwan.

„Ultima rețetă” este prezentat drept un film despre iubire, ambiție și transmiterea talentului de la o generație la alta, plasat într-un cadru rar explorat în cinema, cel al gastronomiei de elită.

Programul proiecțiilor poate fi consultat AICI.