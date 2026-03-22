VIDEO | Știi tonomatele unde se vând sucuri și dulciuri? În Franța există astfel de mașinării de unde poți cumpăra pâine proaspătă, chiar și când brutăria e închisă

22 mart. 2026, FoodTech
VIDEO | Știi tonomatele unde se vând sucuri și dulciuri? În Franța există astfel de mașinării de unde poți cumpăra pâine proaspătă, chiar și când brutăria e închisă
Foto: A french collection

În Franța, unde pauza de prânz este luată foarte în serios, nu e neobișnuit ca brutăriile să fie închise exact atunci când ți-e mai foame. Brutăriile își întrerup programul la prânz pentru ca brutarii și angajații să poată lua masa, iar localnicii își organizează ziua în funcție de acest obicei.

Pentru cei prinși nepregătiți, există însă o soluție simplă: tonomatele de baghete. Da, în Franța există automate care vând pâine proaspătă, disponibile chiar și atunci când brutăria este închisă, notează publicația A French Collection.

Aceste mașini pot fi găsite în mai multe locuri: ca unități independente la marginea satelor, în fața brutăriilor sau chiar integrate în peretele acestora, asemănător unui bancomat.

De obicei, clienții preferă să intre în brutărie, mai ales pentru că oferta nu se oprește la baghete. Produse precum eclair au chocolat sau macarons sunt greu de refuzat. Totuși, când magazinul este închis sau când coada este prea lungă, tonomatele devin o alternativă practică.

Cum funcționează aceste aparate

Într-un exemplu din Gouarec, în Bretania, un astfel de automat oferea două tipuri de baghete: „tradițională” și „albă”. După introducerea monedelor, clientul selecta varianta dorită, iar pâinea era livrată din interiorul aparatului, printr-un mecanism ascuns în spatele panoului de selecție.

- articolul continuă mai jos -

Unele automate au un sistem de livrare vizibil, altele sunt mai puțin intuitive, ceea ce poate crea un moment de confuzie pentru cei care le folosesc prima dată. În practică, însă, baghetele sunt calde și la fel de proaspete ca cele cumpărate direct din magazin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

