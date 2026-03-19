Artistul britanic Harry Styles a terminat Maratonul de la Berlin în mai puțin de 3 ore, la doar șase luni după ce a participat la cel din Tokyo, scie ABC.

Harry Styles a găsit echilibrul între muzică și sport. Tocmai a lansat „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, al patrulea său album de studio solo, iar în interviurile de promovare caută mereu ocazia de a vorbi despre cealaltă mare pasiune a sa: alergarea.

Un cântăreț pasionat de alergare

Britanicul, în vârstă de 32 de ani, aleargă încă din tinerețe. În fiecare pas caută să își îmbunătățească sănătatea și să se elibereze de presiunile externe care vin odată cu faima.

În ultimii ani, acest hobby a căpătat tot mai multă importanță în viața lui. Cântărețul, compozitorul și actorul își dedică o parte din timp antrenamentelor pentru maratoane, pe care le îmbină cu sesiunile de compoziție, călătoriile personale și promovarea viitorului său turneu mondial.

Săptămâna aceasta a oferit mai multe detalii despre rutina sa sportivă într-o conversație cu Haruki Murakami, filosof, scriitor și maratonist japonez în vârstă de 77 de ani, pentru revista „Runner’s World”.

El spune că acum învață ce aspecte ale performanței sale poate controla, cum ar fi ritmul de alergare. La Maratonul de la Berlin 2025 a trecut linia de sosire cu un timp impresionant de 2:59:13. Timpul său pe fiecare segment al cursei a fost aproape identic, ceea ce indică un ritm mediu de aproximativ 4:14 minute pe kilometru.

Cu șase luni înainte participase la Maratonul de la Tokyo 2025, unde a terminat cei 42 de kilometri în 3:24:07, cu aproape o jumătate de oră mai mult decât a reușit să reducă ulterior.

Alimentația este un alt aspect pe care îl poate controla, mai ales în ceea ce privește lichidele. „De obicei beau multă apă, dar îmi era foarte teamă că voi avea nevoie la toaletă în timpul Maratonului de la Berlin, așa că dimineața am consumat mai mulți electroliți și nu foarte multă apă, iar apoi am băut mult în timpul cursei”, mărturisește.

Micul dejun al lui Harry Styles înainte de maraton

În ceea ce privește mâncarea, „de obicei, înainte de fiecare cursă lungă, mănânc cel mai mare croissant pe care îl găsesc”.

Acest tip de produs de patiserie oferă energie rapidă datorită conținutului ridicat de carbohidrați rafinați, fiind ideal pentru un impuls energetic imediat. Conținutul scăzut de fibre facilitează digestia rapidă și reduce riscul de disconfort gastric, iar aportul moderat de grăsimi ajută la menținerea energiei pentru mai mult timp.

În același interviu, artistul a explicat că motivația sa de a se îmbunătăți la fiecare maraton vine din lupta cu propriul corp. „Nu este vorba despre a ajunge în topul clasamentelor, pentru că nu sunt un alergător de acel nivel. Dar mă pot depăși pe mine însumi. Te antrenezi și devii mai bun”, afirmă el.

Este și o formă de a face față presiunilor din industria muzicală: „Alergarea este o competiție cu tine însuți, în timp ce a crea ceva și a fi recunoscut pentru acel lucru depinde în mare măsură de faptul că altora le place. Depinde de ei”.

Și de faima în sine: „Alergarea a devenit și modul meu de a procesa toate acestea. Să fiu cu adevărat singur. Când te antrenezi pentru un maraton, partea cea mai solitară este că pur și simplu ieși la alergat și te întorci după trei ore”.

Harry Styles spune că a descoperit în acest sport „ideea de a avea încredere în mine însumi pentru a face exact ceea ce spun că voi face”. „Să îmi spun: știu că pot face ceva dificil, că pot să mă ridic și să mă antrenez chiar și atunci când nu am chef și că sunt capabil să depășesc lucrurile grele. Acea integritate personală… nimeni nu poate alerga un maraton în locul tău”.