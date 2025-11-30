O combinație echilibrată între prospețimea avocado-ului și gustul intens al tonului Insalatissime amestec mexican RIO Mare transformă acest taco într-o opțiune nutritivă și ușor de pregătit, ideală pentru un prânz rapid.

Ingrediente:

1 avocado

3 roșii cherry

Ardei iute (în diverse culori)

160 g ton Insalatissime amestec mexican RIO Mare

1 tortilla

Sare

Zeamă de lămâie

Mod de preparare

Tacos-ul cu ton și avocado se dovedește a fi una dintre cele mai simple și gustoase rețete pe care le poți pregăti atunci când ai nevoie de ceva nutritiv, dar fără prea mult timp petrecut în bucătărie. Preparatul combină textura cremoasă a avocado-ului cu aromele bogate ale tonului Insalatissime amestec mexican RIO Mare, iar rezultatul este un taco fresh, colorat și sățios.

Rețeta începe cu pregătirea avocado-ului, care se decojește și se taie cubulețe. Acesta se asezonează cu sare și puțină zeamă de lămâie. Peste avocado se adaugă roșiile cherry tăiate rondele. Ardeiul iute, tocat mărunt, completează baza vibrantă de legume.

Pe o jumătate de tortilla se întinde mixul de avocado și roșii, apoi se adaugă tonul cu amestec mexican. La final, se presară puțin ardei iute, după preferințe. Tortilla se pliază, iar taco-ul este gata pentru a fi savurat.

Este o rețetă care se pregătește în doar câteva minute, perfectă pentru cei care vor o masă gustoasă, echilibrată și plină de prospețime.