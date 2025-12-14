Cu vreo două luni în urmă am fost la un eveniment la Castelul Bethlen-Haller și printre alte bunătăți, am testat și o tocană de iepure cu ceapă absolut delicioasă. Fratelui meu i-a plăcut atât de mult încât a mers pe capul fetelor din bucătărie pentru a le cere rețeta, pe care a și făcut-o în bucătăria proprie.

Ingrediente

Așa cum se poate vedea din poză, doamna chef de la restaurantul castelului nu i-a dat nicio cantitate. Și când i-a dat, a fost indicații gen „ceapă multă”. Cum femeia, în mod evident, gândea cu zecile de porții, a trebuit să adapteze așa că a folosit:

1 kg. pulpe de iepure

2 cepe albe

8 șalote

1 pahar (cca 200 ml) de vin alb sec

50 g muștar (la rețeta originală cere boabe, dar cum n-am avut, am folosit clasic)

1 foaie de dafin

ulei de măsline

sare

piper.

Preparare

Iată cum a fost pregătit preparatul:

Ceapa tăiată julienne am călit-o la foc mediu în ulei de măsline timp de 10-15 minute, până s-a înmuiat și a devenit translucidă.

Am scos ceapa și, în aceeași tigaie, am prăjit la foc mediu-mare pulpele de iepure cât să facă o crustă apetisantă.

Am adăugat sare, piper, muștarul și o frunză de dafin.

Am stins totul cu vinul alb, pe care l-am lăsat să se reducă și să se evapore tot alcoolul.

Am adăugat ceapa călită la primul pas.

Am pus acoperit totul cu apă, am pus capacul și am lăsat să fiarbă la foc mediu spre mic cca o oră.

La final, am băgat tigaia fără capac timp de 15 minute la cuptor grill 200 de grade.

Servire

Am servit, la fel ca la castel, cu piure de cartofi.

Merge bine cu murături sau cu o salată de varză.

Poftă bună!