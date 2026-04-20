În Moldova, prețurile la ceapă au crescut cu 50%/ Stocurile de pe piața internă mai ajung 3 săptămâni

Moldova se confruntă cu o situație dificilă a stocurilor la ceapă. Astfel, prețurile en-gros pentru ceapa galbenă au început să crească accentuat înainte de sărbători, iar scumpirile par să nu se oprească aici.

Prețurile au crescut de la 3 lei/kg (0,17 USD/kg) în perioada premergătoare sărbătorilor la aproximativ 4,5 lei/kg (0,25 USD/kg), potrivit operatorilor de pe piață.

Această creștere este legată de disponibilitatea redusă a stocurilor de calitate.

Estimările indică faptul că aproximativ 1.500 până la 2.000 de tone de ceapă rămân în depozit. Aceste volume sunt distribuite în mai multe ferme de legume, în loturi variind de la câteva zeci la câteva sute de tone. În ritmul actual, se așteaptă ca aceste stocuri să fie lichidate de pe piața internă în termen de două până la trei săptămâni.

Oferta cu amănuntul este suplimentată de importuri din regiunea Odesa din Ucraina, ambalate de intermediari locali. Ceapa importată este descrisă ca fiind mai mare și mai uniformă ca dimensiuni în comparație cu produsul autohton. Cu toate acestea, au fost raportate probleme interne de calitate.

Similar Moldovei, producția ucraineană se bazează în mare parte pe soiuri care nu sunt potrivite pentru depozitarea pe termen lung.

Moldova, obligată să-și dezvolte capacitățile de depozitare

Participanții la piață se așteaptă ca prețurile să continue să crească până la începutul lunii iunie, când se așteaptă ca ceapa de iarnă din noua recoltă să intre pe piață. Evoluția prețurilor va depinde de structurile costurilor, inclusiv logistica, și de puterea de cumpărare a consumatorilor. Cererea de ceapă rămâne limitată ca volum în comparație cu legumele de bază.

„Moldova, la fel ca multe țări europene, trebuie să-și dezvolte capacități specializate de depozitare pentru legumele standard, din pachetul de bază. Acestea trebuie să schimbe sortimentul în favoarea soiurilor cu termen lung de valabilitate, să îmbunătățească agrotehnologia – rotația culturilor, nutriția și schemele de protecție a plantelor”, a declarat Serghei Alba, pentru freshplaza.com.