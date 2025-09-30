Rețetele Juanitei | Cremă tartinabilă cu brânză, curry și curmale/ O gustare dulce sau sărată bună la orice oră

Dacă îți dorești o cremă untabilă cu note orientale și surprinzător prin gustul de dulce sau sărat, atunci acest dip cu curmale și curry este alegerea ideală. Se pregătește rapid, din câteva ingrediente simple, și se potrivește de minune atât pe un platou de aperitive, cât și ca sos lângă carne la grătar sau ca o gustare la orice oră a zilei pusă pe bețișoare de legume, pâine ori crackers.

Ce face special acest dip?

Secretul stă în echilibrul de arome:

curmalele aduc un dulce natural și fin ,

pudra de curry oferă un gust exotic și parfumat ,

iar o notă discretă de cayenne sau boia iute adaugă contrapunctul picant care scoate în evidență întreaga combinație.

Rezultatul este o cremă versatilă, care se potrivește la fel de bine în două direcții:

varianta dulce – perfectă alături de fructe, biscuiți sau pâine prăjită;

varianta sărată – ideală pentru legume crude, carne la grătar sau wrap-uri.

Ingrediente pentru crema untabilă cu curry și curmale

120–150 de g de curmale fără sâmburi (mai multe pentru varianta dulce, mai puține pentru cea sărată)

250–300 de g de cremă de brânză cremă (tip Philadelphia sau similar)

150–200 g smântână sau iaurt grecesc natural

2 lingurițe pudră de curry

½ linguriță de sare fină (în varianta dulce, un praf)

Un vârf de cayenne sau boia iute (opțional, pentru contrast)

1 linguriță zeamă de lămâie (mai ales pentru varianta sărată).

Mod de preparare

Pregătește baza – Pune curmalele într-un blender și mixează până devin pastă. Amestecă ingredientele cremoase – Adaugă crema de brânză, smântâna/iaurtul, curry-ul, sarea și (dacă dorești) cayenne sau zeama de lămâie. Mixează până când obții o cremă fină și omogenă. Ajustează gustul – Pentru o variantă mai dulce, pune mai multe curmale. Pentru o notă mai sărată, intensifică sarea și curry-ul și pune suc de lămâie.

Cum îl poți servi

Ca aperitiv : cu crackers, bastonașe de morcovi, țelină sau castraveți.

Alături de carne : pui, vită, porc sau pește la grătar.

În varianta dulce : cu felii de măr sau pere, biscuiți dulci sau pe pâine prăjită la micul dejun.

Ca pastă untabilă/sos: în wrap-uri, sandvișuri sau ca alternativă la sosurile clasice.

Sfat practic

Poți adăuga alte condimente, după preferințe: un strop de turmeric pentru culoare intensă, scorțișoară pentru varianta dulce sau piper pentru cea sărată.

Se păstrează la frigider, într-un recipient închis, până la 3 zile. Amestecă bine înainte de a-l servi.

