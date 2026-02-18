Reorganizăm mămăliga cu brânză și unt în așa fel încât să o putem servi ca aperitiv sau să o luăm la pachet la birou sau la școală. Așa că o punem în forme de brioșă și o coacem la cuptor ca pe un bulz. Pe lângă brânză și unt îi putem adăuga slană sau bacon, ouă, resturi de friptură, dar și o lingură de smântână la final.

Ingrediente

Mălai, apă, ulei și sare pentru mămăligă.

Brânză rasă sau fărâmată (telemea, feta, brânză de burduf)

Unt, smântână.

Prepararea brioșelor bulz

Facem o mămăligă mai subțire (vezi aici cum o prepari ușor, fără să stai lângă ea s-o amesteci).

Punem în forme de brioșe niște hârtii decorative. Dacă nu avem ungem formele de brioșe cu unt sau ulei.

Punem mămăligă, cam o treime din înălțimea formei. Apoi presărăm brânză rasă și punem în mijloc un cubuleț de unt. Completăm cu încă un start de mămăligă.

Secretul este să aveți totul pregătit înainte de a fi gata mămăliga și să vă mișcați repede, să nu se întărească.

Punem la cuptor la 200 de grade C pentru 20-30 de minute.

Servire

Servim imediat, cu smântână si ceapă verde sau o salată de ceapă dulce frecată cu sare și oțet. Dacă vă place puteți adăuga slană sau bacon prăjit, ouă, resturi de friptură etc.

Sunt un aperitiv drăguț, dar pot fi luate și la pachet și încălzite la microunde.

Poftă bună!