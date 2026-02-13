Dacă îți imaginai că dezbaterea despre ananasul pe pizza este scandalul suprem, pregătește-te pentru ceva cu adevărat exotic. O pizzerie din Florida, Bucks Coal Fired Pizza, a reușit să devină virală peste noapte după ce a prezentat „Everglades Pie”, prima pizza din lume care are ca topping carne de iguană.

O idee năstrușnică apărută din cauza climei

Totul a început de la un val de frig neobișnuit în Florida. Pentru cei care nu știu, iguanele verzi sunt o specie invazivă în regiune și, atunci când temperaturile scad sub un anumit prag, acestea amorțesc și cad pur și simplu din copaci. Ryan Izquierdo, un creator de conținut local, a profitat de moment, a colectat câteva exemplare și le-a dus prietenului său, Frankie Cecere, proprietarul pizzeriei, cu o provocare: „Hai să facem o pizza!”.

Ce conține această pizza specială

Preparatul nu este unul clasic. Vorbim despre o pizza albă care combină trei tipuri de carne: vânat, bacon și, desigur, vedeta serii, carnea de iguană.

Potrivit celor care au gustat-o, carnea de iguană (poreclită în multe locuri „pui de copac”) are un gust surprinzător:

Textura sa este similară cu picioarele de broască sau cu puiul.

Are o aromă ușor dulceagă și este foarte fragedă.

Nu în ultimul rând, este economică. Patru picioare de iguană și puțină carne din coadă au fost suficiente pentru a acoperi o pizza întreagă.

Mediul online a reacționat foarte complex

Videoclipul a strâns milioane de vizualizări și a provocat reacții extreme. Pe de o parte, peste 1.500 de oameni au sunat la restaurant curioși să comande inedita pizza. Pe de altă parte, proprietarul s-a trezit cu un val de ură și recenzii negative pe Google din partea celor oripilați de alegerea ingredientului.

Cecere explică însă că demersul a fost mai mult un experiment social și culinar: „A fost un test unic, făcut pentru video. Totuși, carnea de iguană este o delicatesă în multe părți ale lumii și, fiind o specie invazivă, folosirea ei are sens.”

Din păcate (sau din fericire), nu este în meniul oficial al pizzeriei

„Everglades Pie” nu este disponibilă pentru clienții obișnuiți în acest moment. Pizzeria analizează posibilitatea de a colabora cu un furnizor autorizat, dar până atunci, rămâne doar un experiment viral. Totuși, dacă ajungi prin Florida, Bucks servește în mod regulat alte specialități locale, cum ar fi coada de aligator, în caz că ai dori ceva exotic.