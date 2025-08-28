VIDEO | Piept de pui cu sos dulce-acrișor, o rețetă rapidă și savuroasă, gata în câteva minute / Un prânz delicios, de inspirație asiatică

Dacă vrei să gătești ceva delicios și să nu pierzi mult timp în bucătărie, această rețetă de piept de pui cu sos dulce-acrișor este alegerea perfectă. Preparatul combină aromele untului, mierii și sosului de soia, cu un strop de usturoi și o ușoară aciditate de la oțetul de mere. În mai puțin de 20 de minute poți obține un fel principal suculent, cu crustă ușor rumenită și sos lipicios, ideal pentru o cină rapidă sau un prânz gustos.

Ingrediente

3 bucăți piept de pui

Sare și piper după gust

4 cuburi de unt

60 g făină

4 căței usturoi

90 g miere

1 lingură sos de soia

1,5 linguri oțet de mere

Pătrunjel proaspăt pentru ornat

Mod de preparare

Pieptul de pui se crestează adânc, atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru a permite aromelor să pătrundă. Se condimentează cu sare și piper pe ambele părți. Într-o tigaie, se pun 3 linguri de unt tăiat cuburi și se topește la foc mediu. Bucățile de pui se trec prin făină, pentru o crustă ușor crocantă. Puiul se rumenește în tigaie, pe ambele părți, până capătă o nuanță aurie. Usturoiul se toacă mărunt și se adaugă în tigaie împreună cu restul de unt. Se toarnă mierea, apoi sosul de soia și oțetul de mere. Sosul se lasă să dea în clocot 2-3 minute, până se îngroașă ușor și devine lipicios.

Rezultatul este un piept de pui fraged, cu un sos dulce-acrișor aromat, gata să devină vedeta mesei. Poți servi preparatul cu orez, cartofi sau legume la abur pentru o cină completă și rapidă.