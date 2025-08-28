VIDEO | Piept de pui cu sos dulce-acrișor, o rețetă rapidă și savuroasă, gata în câteva minute / Un prânz delicios, de inspirație asiatică

Dacă vrei să gătești ceva delicios și să nu pierzi mult timp în bucătărie, această rețetă de piept de pui cu sos dulce-acrișor este alegerea perfectă. Preparatul combină aromele untului, mierii și sosului de soia, cu un strop de usturoi și o ușoară aciditate de la oțetul de mere. În mai puțin de 20 de minute poți obține un fel principal suculent, cu crustă ușor rumenită și sos lipicios, ideal pentru o cină rapidă sau un prânz gustos.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Ingrediente
- 3 bucăți piept de pui
- Sare și piper după gust
- 4 cuburi de unt
- 60 g făină
- 4 căței usturoi
- 90 g miere
- 1 lingură sos de soia
- 1,5 linguri oțet de mere
- Pătrunjel proaspăt pentru ornat
Mod de preparare
- Pieptul de pui se crestează adânc, atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru a permite aromelor să pătrundă.
- Se condimentează cu sare și piper pe ambele părți.
- Într-o tigaie, se pun 3 linguri de unt tăiat cuburi și se topește la foc mediu.
- Bucățile de pui se trec prin făină, pentru o crustă ușor crocantă.
- Puiul se rumenește în tigaie, pe ambele părți, până capătă o nuanță aurie.
- Usturoiul se toacă mărunt și se adaugă în tigaie împreună cu restul de unt.
- Se toarnă mierea, apoi sosul de soia și oțetul de mere.
- Sosul se lasă să dea în clocot 2-3 minute, până se îngroașă ușor și devine lipicios.
Rezultatul este un piept de pui fraged, cu un sos dulce-acrișor aromat, gata să devină vedeta mesei. Poți servi preparatul cu orez, cartofi sau legume la abur pentru o cină completă și rapidă.