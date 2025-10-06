Sunt fructe teoretic exotice, care au ajuns de puțini ani, din import, și pe piața românească. Li se mai spune fructul zeilor sau piersică japoneză, originea lor fiind asiatică. Însă copacii s-au adaptat la clima Orientului Mijlociu și apoi și la cea a sudului Europei, motiv pentru care de facto nu prea mai sunt exotice. Au intrat în peisajul obișnuit al toamnei cam pe tot continentul și merită să le descoperim, dacă încă nu le-am încercat savoarea.

Kaki este un fruct dulce și cu o densitate nutrițională considerabilă, așa cum considerabile sunt și proprietățile sale. Potrivit literaturii de specialitate, este bogat în vitamina A, sub formă de betacaroten – stă mărturie culoarea sa, dar și în vitamina C și vitamine din complexul B.

De asemenea, conține un nivel bun de minerale, în special potasiu, magneziu, fosfor, calciu și fier, dar sunt și foarte bogate în fibre alimentare, utile pentru digestie. Au, de asemenea, un nivel ridicat de antioxidanți și un nivel caloric moderat, deși sunt aparent foarte dulci și gustoase – motiv pentru care trebuie consumate cu moderație de persoanele cu risc sau care suferă de diabet. Condiția esențială când le mâncăm este să fie bine coapte, moi, cu miezul care devine aproape ca un gel.

Un desert din kaki cu fructul întreg

Pare straniu sau chiar imposibil, însă e doar o aparență. Dacă peste pulpa de kaki trecută printr-un mixer adăugăm puțină cacao și, dacă vrem, și un praf de scorțișoară, putem obține un desert fantastic. Care seamănă în linii mari cu o budincă, dar fără foc, fără făină, fără lapte, fără unt, fără zahăr. Fără nimic în afară de cacao și scorțișoară. Lăsăm peste noapte în frigider, e tot ce e nevoie.

Ingrediente pentru 4 porții de desert de kaki

3 kaki mari, bine copți

2 linguri cu vârf de cacao

praf de scorțișoară, după gust

Taie fructele kaki în bucăți, cu tot cu coajă – frumusețea e că nu au nici sâmburi, decât foarte rar, unul foarte mic. Pune-i în blender, adaugă cacao și scorțișoară și mixează bine. Toarnă compoziția în cupe, în pahare sau în boluri mici și las-o la rece în frigider peste noapte, să se întărească. E tot ce e nevoie, a doua zi le poți răsturna și propune ca desert dietetic și extrem de original, care se consumă cu lingurița.