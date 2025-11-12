Fermierii și crescătorii de animale din Grecia și-au început acțiunile de protest mult mai devreme de luna decembrie, când erau anunțate.

Ceea ce a declanșat această revoltă spontană a fost modul lor de a se opune vizitei planificate a premierului Kyriakos Mitsotakis în Munții Rodopi. Fermierii au ieșit cu tractoarele în fața aeroportului Alexandroupolis și i-au cerut premierului să-și anuleze vizita.

Ieri, fermierii au organizat un miting de protest în fața Ministerului Dezvoltării Rurale și Alimentației, urmat de un mars, solicitând achitarea subvențiilor și măsuri de compensare a pierderilor suferite în urma unei epidemii la ovine.

„Sărăcia bate la ușa noastră și guvernul nu are niciun plan să ne sprijine”, au spus ei în declarația lor.

Pe fondul scandalului OPEKEPE și al întârzierilor mari în plățile subvențiilor agricole, protestatarii au declarat:

„Țărănimea moare, în timp ce guvernul plănuiește vizite care nu fac nimic pentru a îmbunătăți situația noastră tragică. Cerem un dialog semnificativ cu ministerele și agențiile relevante”, au spus aceștia, potrivit thepressproject.gr

Redăm declarația integrală a fermierilor:

”În perspectiva viitoarei vizite a prim-ministrului, Kyriakos Mitsotakis, fermierii din prefectura noastră fac apel public la acesta să anuleze sosirea sa în Tracia prin aeroportul din Alexandroupolis.

Lumea rurală este în disperare, promisiunile care ne-au fost făcute în mod repetat nu au fost câtuși de puțin respectate, sărăcia ne bate la ușă, guvernul nu are absolut niciun plan și nu avem altă cale decât cea a mobilizării în masă și dinamice.

Batjocura la adresa noastră a devenit un laț și ne sufocă. Ar fi cu adevărat trist dacă, în loc să se ocupe direct de problemele noastre, cei aflați la putere ne-ar împinge în confruntare cu forțele de poliție din regiunea noastră.

Țărănimea moare, iar guvernul plănuiește vizite fără niciun impact asupra îmbunătățirii situației noastre tragice. Cerem deschiderea unui dialog semnificativ cu ministerele și organizațiile relevante.

Fermierii au protestat și la Atena

Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole au organizat ieri seară, un miting de amploare în fața Ministerului Dezvoltării Rurale și Alimentației, cerând plata imediată a despăgubirilor de la OPEKEPE și sprijin urgent pentru creșterea animalelor, care suferă din cauza epidemiei de variolă ovină și caprină.

După miting, protestatarii au mers în marș spre OPEKEPE, unde o delegație de fermieri este așteptată să transmită o rezoluție viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării rurale.

Federația Crescătorilor de Animale și Asociațiilor din Tesalia a făcut, de asemenea, apel la membri să participe, menționând că „proasta gestionare a campaniei de eradicare a variolei, care a dus la sacrificarea a peste 400.000 de animale, combinată cu întârzieri la plăți, a adus sectorul în pragul colapsului”.

O reuniune a Comitetului Panelenic al Blocadelor a fost programată pentru 23 noiembrie la Nikaia, Larissa, pentru a stabili data mobilizărilor naționale cu tractoare la începutul lunii decembrie.