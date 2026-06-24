Alimentele ultraprocesate sunt tot mai prezente în alimentația modernă, iar comoditatea și termenul lung de valabilitate le transformă adesea în alegeri de zi cu zi. Totuși, Diana Palotaș, psiholog, specialist în neuroștiințe și nutriție, consideră că sănătatea începe cu un principiu simplu: apropierea de alimentele cât mai naturale.

Într-un interviu acordat G4Food, aceasta a explicat de ce alimentația joacă un rol important nu doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru funcționarea optimă a creierului și pentru longevitate.

„Să te uiți la natură”

Întrebată care sunt principiile alimentației pentru sănătatea creierului și pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, Diana Palotaș spune că răspunsul este mai simplu decât ne-am imagina.

„Să te uiți la natură, să mănânci cât mai aproape de natural. Corpul știe să integreze alimentele neprocesate. Cu cât este mai procesat, cu cât are viața de raft mai lungă, cu atât e mai greu de integrat. Și cu atât sănătatea, în timp, poate să fie deficitară din cauza alimentației.”

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În ultimii ani, numeroase studii au analizat efectele consumului frecvent de alimente ultraprocesate. Aceste produse sunt obținute prin procese industriale complexe și conțin adesea ingrediente precum arome, coloranți, conservanți, emulsificatori sau îndulcitori.

Pentru specialistă, alimentația nu poate fi privită separat de restul funcțiilor organismului.

„Îmi place să privesc corpul ca întreg”

Diana Palotaș spune că sănătatea creierului și sănătatea organismului sunt strâns legate, iar alimentația este doar una dintre componentele unui tablou mai amplu.

„Îmi place să privesc corpul ca întreg, omul să fie privit ca întreg, de la creier până la alimentație.”

Această abordare este una dintre ideile centrale pe care le promovează și în activitatea sa profesională.

„Am scris o carte în care vorbesc despre cele 10 superputeri pe care le avem la îndemâna noastră, iar dacă le activăm, putem să ne bucurăm la maximum de potențialul cu care ne-am născut.”

Potrivit acesteia, alimentația este doar una dintre aceste „superputeri”, alături de somn, hidratare, lumină naturală, socializare și alte obiceiuri care influențează sănătatea pe termen lung.

Alimentația este doar o parte din ecuație

Diana Palotaș consideră că oamenii caută adesea soluții complicate pentru probleme care pot fi abordate prin schimbări simple și constante în stilul de viață.

„În primul și în primul rând, somnul. Atunci când prioritizezi somnul, toate celelalte încep să se regleze. Apoi, lumina naturală a zilei. Dacă ieși minimum 10 minute dimineața la lumina naturală, chiar dacă soarele este ascuns după nori, îți reglezi ceasul intern, acel ciclu circadian.”

În ceea ce privește alimentația, recomandarea sa rămâne aceeași: alegerea alimentelor cât mai apropiate de forma lor naturală.

„Apoi, alimentația să fie, așa cum am spus, cât mai aproape de natural.”

Mesajul specialistului este că nu există un aliment-minune care să garanteze sănătatea creierului sau longevitatea. În schimb, există obiceiuri care, practicate constant, pot contribui la menținerea sănătății fizice și cognitive.

Iar dintre toate recomandările sale, una rămâne esențială și ușor de aplicat:

„Să te uiți la natură, să mănânci cât mai aproape de natural.”