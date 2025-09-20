VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Sebastian Stoica s-a pregătit să fie bucătar, dar gătește tot la el acasă/ „La Sebi acasă” sau cum a crescut un blog culinar de la câțiva prieteni la peste un milion de urmăritori

A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania și, în cele din urmă, Spania, unde s-a stabilit lângă Castellon, în Villarreal. Astăzi, Sebastian Stoica, cunoscut de peste un milion de români ca autorul blogului culinar „La Sebi Acasă”, postează zilnic rețete care aduc împreună tradițiile românești, gusturile spaniole și influențele internaționale.

Cum a crescut acest blog de la zece prieteni la peste 1 milion de urmăritori? A fost o muncă de zi cu zi întinsă pe 5 ani. „Primul șoc a fost când m-am trezit cu bani în cont, nici nu știam că se plătește pentru așa ceva”, râde Sebi.

Când și-a dat seama că are succes? „Când au apărut comentariile și mai ales când au început să-l înjure hatterii. „Atunci realizeazi că ai succes și deranjezi”.

