În Benicàssim spaniolii au învățat o tehnică nouă de grătar de la români: pregătirea cărnii și a cartofilor la discul de tractor.

„I-am învățat și noi pe ei”, spune Alin Petrică, ziarist român care trăiește de niște ani buni aici, în Benicàssim. „De exemplu, eu nu știu dacă aveau… Cred că nu aveau disc (de grătar-n.r.) în zonele astea, pentru că este pericol de incendiu foarte mare.

Sunt doar câteva zone în care se poate face grătar, da. Să te duci să mănânci niște mici, să faci un foc, să faci un grătar. Te informezi înainte la pompieri, vezi dacă bate vântul. Dacă nu bate vântul, poți să te duci și faci un grătar. Românii când se duc, mulți dintre ei au și disc, discul de tractor. După ce o perioadă probabil că au fost mai circumspecți cu ce se întâmplă acolo, când au gustat cartofii prăjiți făcuți în uleiul care se lasă de la carne și carnea pusă pe lângă, deja ei (spaniolii-n.r.) când merg știu: „la disc!” Cred că așa și zic: „Facem la disc!” Lucru pe care sunt convins că nu-l făceau”, povestește Alin.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

