VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Migas de pan, echivalentul spaniol al mămăligii românești/ Se prepară în zilele ploioase, când nimeni n-are chef de ieșit după pâine proaspătă

Migas de pan este unul dintre acele feluri de mâncare care par să spună o poveste despre vremuri în care nimic nu se arunca și totul avea un rost. Născută din nevoia de a valorifica pâinea uscată, această rețetă spaniolă, populară în multe regiuni – de la Castilla-La Mancha la Extremadura și Aragón – a devenit de-a lungul timpului un simbol al bucătăriei simple, de la țară.

Bunicile o pregăteau în zilele reci, cu ploaie, când nimeni nu avea chef să iasă după pâine proaspătă. Zile în care toată casa mirosea a usturoi prăjit și a ulei de măsline bun. Migas însemnă firmituri. Erau servite direct din tigaia mare, așezată în mijlocul mesei, iar fiecare își lua porția cu lingura. În zilele bune, bucățelele de cârnat chorizo cu boia de ardei și pancetta (slănină) crocantă adăugau o notă bogată de savoare. În zilele mai sărace, doar pâinea, usturoiul și uleiul erau suficiente pentru a umple stomacul și a încălzi sufletul.

În cultura spaniolă, migas este o mâncare de familie, de împărțit și de savurat împreună. Seamănă, într-un fel, cu mămăliga noastră românească: o bază modestă, dar extrem de versatilă, pe care o poți transforma în funcție de ce ai la îndemână sau ce ți-a rămas prin frigider. Este și o formă de a recicla resturile de pâine și de prin casă.

Și în România folosim pâinea uscată la rețete precum frigănelele sau crutoanele, în Spania, această resursă modestă devine vedeta farfuriei în cazul migas de pan (fărâmituri de pâine). Iar secretul succesului stă nu doar în ingrediente, ci în răbdarea cu care amesteci pâinea la foc mic, până devine aurie, parfumată, crocantă (dacă așa îți place) sau suculentă (în funcție de preferințe o lași mai mult sau mai puțin la uscat și rumenit) și plină de gust.

Astăzi, migas-ul nu mai este doar mâncarea țăranilor sau a ciobanilor, ci apare și în meniurile restaurantelor, reinterpretat cu ouă poșate, ciuperci sălbatice sau chiar fructe de mare. Însă, oricât de modernă ar fi prezentarea, spiritul acestui preparat rămâne același: o celebrare a simplității și a artei de a transforma puținul în ceva memorabil.

Rețeta de migas de pan – fărâmituri de pâine

Ingrediente

550 de gr de pâine veche (de calitate, nu baghetă)

350 de gr de apă

8 căței de usturoi

1 linguriță rasă de sare

Pancetta și chorizo (opțional) sau ce ai prin frigider

100 de gr de ulei de măsline extravirgin

Preparare

Alege o pâine bună, de calitate – cu cât pâinea este mai bună, cu atât migas-urile vor ieși mai gustoase. Se tai pâine ca pentru crutoase în cuburi. Pune bucățile de pâine mărunțită într-un vas, adaugă apa și amestecă bine, astfel încât să se distribuie uniform umezeala. Adaugă și sarea și lasă totul o oră la înmuiat.

Într-o tigaie mare, pune uleiul de măsline la încins, adaugă și cățeii de usturoi (curățați și tocați mărunt) și prăjește-i un minut. Apoi adaugă pâinea mărunțită și umedă în tigaie.

Cu o paletă dură, amestecă totul continuu (ca la mămăligă) până când migas-urile devin aurii și crocante.

Dacă îți plac cu pancetta și chorizo, le poți pune de la început, odată cu usturoiul.

Rubrica „De la Sarmale la Tapas” este realizată cu sprijinul Ambasadei Regatului Spaniei în România.

