Românii din Spania au învățat bine bucătăria locală. S-a ajuns până acolo încât sunt mulți români care câștigă concursuri de paella, unde participă cot la cot cu spaniolii.

Alin Petrică, ziarist român în Benicàssim, zonă unde trăiesc mulți români confirmă cât de apreciați sunt bucătarii români: „Mai sunt evenimente la care participă bucătari români. Sunt evenimentele locale. În fiecare ianuarie, pe 6 ianuarie, este Ziua Paella. Este Ziua Internațională a Paella, care se sărbătorește aici și în alte părți. Da, aici este centrul (evenimentului) și e oficial recunoscut.

Aici avem foarte mulți bucătari români (am vorbit cu ei și le-am luat interviuri) care sunt recunoscuți. Unul dintre ei, nu mai știu cum îl cheamă… a gătit chiar aici, sub balconul meu. Unul dintre bucătarii care a fost la evenimentul de anul acesta a gătit sub balconul meu o paella imensă, care a fost de record, și era român. Avea și ajutoare, bineînțeles, care nu erau români, dar el era român și mi-a spus că a gătit pentru Casa Regală, pentru mari evenimente, a fost la Formula 1, nu știu unde a mai fost în Spania.

Adică, cumva suntem și pe latura aceasta care nu are nicio legătură cu tradiția românească, dar suntem implicați. Sunt mulți bucătari români care, practic, ori s-au reprofilat, ori au crescut aici și au învățat bucătăria lor, și sunt apreciați. Unii sunt foarte bine cotați”.

