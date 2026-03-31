30 mart.
Am fost la o vânătoare de trufe în Spania cu Duque, un câine specializat în găsirea prețioaselor ciuperci.
Joaquim, proprietarul câinelui explică în ce fel sunt găsite și dezgropate trufele: „Trebuie să faceți loc câinelui. Îi dau comanda. Dacă găsește și scoate ceva, voi merge și-l voi da deoparte astfel încât
sa nu o scoata și să aștepte să mă apropii”.
Câinii căutători de trufe nu trebuie să sape după trufă, nici să o mănânce. Trebuie doar să semnaleze locul și să aștepte vânătorul să dezgroape trufa.
