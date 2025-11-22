Preț fix, mâncare la liber
Pentru un preț fix pe persoană poți mânca oricât dorești, cu condiția de a nu comanda mai mult decât poți mânca. În acest ultim caz, orice a fost comandat și neconsumat este taxat cu un supliment pe porție neconsumată.
În plus anumite feluri de mâncare mai scumpe sau speciale (cum este cazul vitei Wagyu la Buffet Ya din Barcelona) sunt taxate suplimentar.
Spaniolii iubesc porțile generoase și prețurile fixe și – în ciuda senzației că în țările mediteraneene se mănâncă mai puțin – aleg mesele copioase și cu multă varietate.
