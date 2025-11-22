Spaniolii iubesc restaurantele cu meniu fix și cu bufet. Primele au un meniu cu trei feluri la alegere dintr-o listă, dar cele bufet sunt cu mâncare nelimitată la prețul primelor. Așa că all you can eat au devenit rapid „foarte la modă”.

Primele care au adus pe piață acest tip de alegere culinară au fost localurile asiatice, unde sushi este însoțit de preparate gătite, supe chinezești și chiar curry-uri indiene. Variațiile sunt multiple, oferta numeroasă și clienții din belșug.

Iar în ultimul an, modelul a fost îmbrățișat și de alte restaurante: vegetariene, internaționale, cu carne și pește sau chiar cu specific spaniol (orez, tapas).

Preț fix, mâncare la liber

Pentru un preț fix pe persoană poți mânca oricât dorești, cu condiția de a nu comanda mai mult decât poți mânca. În acest ultim caz, orice a fost comandat și neconsumat este taxat cu un supliment pe porție neconsumată.

În plus anumite feluri de mâncare mai scumpe sau speciale (cum este cazul vitei Wagyu la Buffet Ya din Barcelona) sunt taxate suplimentar.

Spaniolii iubesc porțile generoase și prețurile fixe și – în ciuda senzației că în țările mediteraneene se mănâncă mai puțin – aleg mesele copioase și cu multă varietate.

