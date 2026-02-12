Alianța pentru Agricultură și Cooperare, structură formată din Federația Națională PRO AGRO,

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Uniunea de Ramură Naţională a

Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor (AFF) anunță că

astăzi, joi, 12 februarie 2026, Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză fermierilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Instanța a respins chemarea în judecată depusă de către două organizații care solicitau suspendarea autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii, la solicitarea fermierilor reprezentați de AAC, pentru tratarea semințelor de porumb și floarea-soarelui cu neonicotinoide. Imediat după deschiderea procesului, AAC a solicitat și s-a constituit parte a procesului, ca intervenient, aducând argumente solide instanțelor, la fiecare termen.

”Admite excepţia lipsei de interes invocată din oficiu şi respinge în consecinţă cererea de

chemare în judecată formulată de reclamantele Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –

Romapis (…) şi Asociaţia „Eco Ruralis – În Sprijinul Fermierilor Ecologici şi Tradiţionali”, se

arată în decizia de astăzi a Curții de Apel Cluj în dosarul 34/33/2025*, având ca obiect

suspendarea executării unui act administrativ.

Anul trecut, cele două organizații – Eco Ruralis și Romapis, au intentat un proces Ministerului Agriculturii pentru suspendarea și, ulterior, pentru anularea autorizaților temporare

emise pe timpul campaniei de semănat pentru tratarea semințelor de porumb și floarea-soarelui cu neonicotinoide, în parcelele puternic infestate cu dăunători specifici zonei țării noastre, Tanymecus dilaticollis – rățișoara porumbului, mai ales.

Chiar dacă decizia de astăzi a Curții de Apel Cluj nu este definitivă și poate face obiectul unui

recurs în termen de cinci zile de la comunicare, aceasta marchează o nouă victorie a fermierilor din AAC, care s-au constituit parte a procesului, în probarea legalității și, implicit, a nevoii de a fi

menținută posibilitatea de emitere a unor autorizații temporare, cu caracter exceptional, de folosire a unor anumite produse fitosanitare și tehnologii, pentru protejarea securității alimentare naționale, în lipsa unor alte soluții cu eficiență dovedită.

AAC mulțumește Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru emiterea autorizațiilor

temporare în condițiile prevăzute de lege și pentru susținerea poziției instituției în fața instanței, ca urmare a solicitărilor fundamentate ale fermierilor. De asemenea, AAC adresează mulțumiri

doamnei avocat Elena Florescu pentru profesionalismul și implicarea în reprezentarea intereselor fermierilor în cadrul acestor demersuri judiciare, susținând legalitatea autorizațiilor emise în baza art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, care permite statelor membre să autorizeze, în condiții strict controlate și pentru perioade limitate, utilizarea unor produse fitosanitare în situații de urgență fitosanitară.

AAC este în continuare implicată activ în reprezentarea intereselor și drepturilor fermierilor și în procesul deschis pentru anularea actelor administrative emise de către MADR pentru aceleași autorizații. Acest dosar se află în curs de judecare la Curtea de Apel Cluj, instanța urmând să se pronunțe la data de 25 februarie.