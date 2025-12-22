În noul episod al producției G4Food „Connaisseur fără ifose”, Cezar Ioan ne invită să explorăm un subiect tot mai actual: noile utilizări ale vinului. Piața vinului înregistrează de câțiva ani o scădere treptată, iar producătorii caută soluții pentru a-și valorifica producția, în contextul unei concurențe tot mai mari din partea berii, spirtoaselor și cocktail-urilor, inclusiv a celor nealcoolice.

„Vreau să ne preocupăm puțin de un subiect mai altfel. Știți care este băutura alcoolică social acceptată pentru a fi băută dimineața, chiar înainte de biserică?”, întreabă el, deschizând discuția despre vermut, o băutură derivată din vin cu rădăcini vechi, dar care cunoaște un nou val de popularitate în Sudul Europei.

Vermutul: de la aperitiv la băutură socială

Originar din Italia și Spania, vermutul se bazează pe vin amestecat cu alcool suplimentar și aromatizat cu plante, condimente și fructe. Rezultatul este o băutură tonic-amăruie sau ușor dulceagă, care poate fi servită atât ca aperitiv, cât și ca digestiv. În România, piața vermutului este încă modestă, dar în Spania, acesta a devenit aproape o modă socială, consumat deopotrivă de tineri și vârstnici.

„Vermutul, 16-18% volume alcoolice, alb sau roșu, cel roșu e mai dulceag și se servește cu felii de portocală, în timp ce cel alb se servește cu felii de lămâie sau lime. A devenit absolut obligatoriu pentru oricine vizitează Spania și chiar pentru foarte mulți localnici”, explică Cezar Ioan.

Partenerul perfect pentru mâncare

Vermutul nu este doar o băutură socială, ci și una gastronomică. Se potrivește excelent cu diverse gustări mediteraneene: jamon, conserve de pește în ulei, felii de pâine prăjită sau alte antreuri specifice Spaniei, Italiei și Portugaliei. „Avantajele vermutului sunt pe de o parte că produc foame, pe de altă parte închid foarte bine o masă după ce ești sătul”, completează expertul.

O alternativă accesibilă

Un alt atu al vermutului este accesibilitatea sa: „Este o băutură ieftină, adeseori fără vreun mare brand. Vorbim inclusiv de vermut făcut în casă de către locațiile respective. În Sevilia, unde am fost recent, un astfel de bar există din 1904 și arată aproape la fel ca atunci, o plăcere pentru turiști și pentru localnici deopotrivă”.

Vermutul poate fi consumat ca atare sau cu un splash de sifon sau apă minerală, reducând astfel tăria alcoolică. „Este o șansă pentru producătorii de vin să facă și altceva. Este mult mai ușor de acceptat și de testat de către consumatori”, conchide Cezar Ioan.