Veganismul continuă să câștige teren la nivel global. Un nou raport publicat de The Vegan Society oferă o imagine amplă asupra acestui fenomen. Documentul a fost lansat pe 2 ianuarie 2026, cu ocazia Veganuary. Analiza arată cum dietele vegane influențează cultura și inovația din industria alimentară și a băuturilor, arată foodbev.com.

Raportul se intitulează Veganism Around the World. El reunește cercetări internaționale într-o bază de date extinsă. Sunt analizate 21 de țări, iar datele provin din sondaje originale realizate în zece state. Scopul raportului este acela de a identifica regiunile unde veganismul se dezvoltă cel mai mult, dar arată și modul în care acest trend influențează restaurantele, comerțul și inovația alimentară.

Comportamentul consumatorilor

Sondajele arată că veganismul rămâne minoritar. În schimb, flexitarianismul a devenit o alegere comună. Acest stil alimentar presupune reducerea consumului de carne și pește, fără eliminare totală. Între 16% și 30% dintre respondenți se identifică drept flexitarieni. Datele indică o orientare spre diete mai prietenoase cu mediul.

India se remarcă la nivel global. Acolo, 14% dintre oameni se declară vegani. Alți 26% sunt vegetarieni. La nivel mondial, percepția asupra veganismului este neutră spre pozitivă. India are cea mai favorabilă atitudine, iar Japonia se situează la polul opus.

Datele Google Trends arată că interesul pentru termenul „veganism” a atins un vârf în jurul anului 2020. Ulterior, căutările s-au stabilizat, însă depășesc constant interesul pentru „vegetarianism”. În afara unor creșteri temporare, depășesc chiar și căutările legate de schimbările climatice.

Liderii din sectorul restaurantelor

Raportul analizează oferta de restaurante vegane din 21 de țări. Noua Zeelandă este considerată cea mai prietenoasă destinație pentru vegani, cu aproximativ 345 de restaurante cu opțiuni vegane la un milion de locuitori.

Taiwan conduce la capitolul restaurante complet vegane, cu 14,8 unități la un milion de locuitori. În Europa, Islanda se detașează cu 43% dintre restaurante oferind cel puțin un preparat vegan.

Portugalia ocupă locul al doilea la nivel mondial pentru restaurante complet vegane per capita. Acest lucru este surprinzător, având în vedere consumul ridicat de pește. Vietnam, Malaezia și Singapore se remarcă, de asemenea, influența culturală budistă explicând oferta bogată de preparate vegane și vegetariene.

Statele Unite au cele mai multe restaurante vegane în cifre absolute. Sunt înregistrate 1.717 unități și țara găzduiește și cel mai mare ecosistem de produse pe bază de plante.

Statele Unite conduc și la numărul total de companii. Există 615 firme care produc proteine vegetale, cultivate sau mixte. Totuși, raportul arată o cerere internă mai scăzută per capita, ceea ce împinge companiile spre export.

Singapore, lider la nivel per capita

La nivel per capita, Singapore este lider. Are 7,44 companii la un milion de locuitori, urmată de Israel și Olanda, țări care beneficiază de industrii puternice de food-tech și cercetare.

Olanda conduce Europa la cheltuielile per capita pentru carne vegetală. Alături de Marea Britanie și Germania, combină baze solide de companii cu vânzări puternice în retail.

Asia arată un potențial major, iar consumatorii din India și China sunt aproape de două ori mai predispuși decât cei din SUA să cumpere carne vegetală. Acest lucru sugerează oportunități importante pentru inovatori și exportatori.

La 80 de ani de la apariția termenului „vegan”, conceptul este larg recunoscut, interesul public crește, iar oferta se diversifică rapid. Datele indică un proces clar de normalizare, veganismul se apropie tot mai mult de zona mainstream.