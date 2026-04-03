03 apr. 2026, Articole / Reportaje
Mistreț confirmat cu pestă porcină africană la granița cu Republica Moldova. Autoritățile cer respectarea măsurilor sanitar-veterinare
foto: pexels.com/@Anna Hinckel

Un mistreț vânat pe un fond de vânătoare din județul Vaslui, în apropierea graniței cu Republica Moldova, a fost confirmat cu pestă porcină africană, au informat vineri autoritățile județene, transmite Agerpres.

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a avertizat asupra riscului de răspândire a bolii și a cerut populației să respecte măsurile stabilite de autoritățile sanitar-veterinare.

„Este o problemă, se pare, în partea de est a judeţului la graniţa cu Republica Moldova pentru că, până în momentul de faţă cel puţin, focarele identificate au fost pe graniţa cu Moldova, pe fondurile de vânătoare limitrofe Prutului. Luăm toate măsurile care se impun, astfel încât să încercăm, cel puţin ca aceste focare să nu se extindă”, a declarat prefectul de Vaslui, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, este necesară intensificarea măsurilor de prevenție, în special în zona văii Prutului, pentru a limita răspândirea virusului și a evita afectarea populațiilor de mistreți.

