„Consumatorul român este astăzi mai atent, mai informat și mai exigent ca oricând”, a declarat, pentru G4Food, Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România. El vorbește și despre tendințele actuale în retail, sustenabilitate și digitalizare, precum și despre modul în care retailerul răspunde nevoilor consumatorilor români.

„Trendul «buy local» s-a consolidat semnificativ. Dacă în urmă cu 20 de ani produsele internaționale erau asociate ideii de calitate, astăzi 8 din 10 români aleg constant produse românești, apreciate pentru prospețime, tradiție și încredere”, explică Hancaș. „Fructele, legumele și produsele de bază locale se regăsesc cel mai des în coșul de cumpărături, iar motivațiile sunt diverse: nostalgia gustului din copilărie, dorința de a sprijini economia națională, dar și nevoia de a ști exact ce mănâncă și de unde provine hrana”.

„Interesul pentru produsele cu etichetă «bio» sau «eco» se menține, însă a evoluat către o abordare mai atentă și mai orientată spre nevoi reale”

De altfel, lanțul de magazine Kaufland susține constant producătorii locali.

„Peste 85% dintre produsele alimentare de pe rafturile noastre provin din România. Avem parteneriate solide cu peste 2.500 de furnizori locali și dezvoltăm constant programe dedicate, precum «Porc născut și crescut în România» sau marca proprie «Vreau din România», care include peste 260 de produse realizate după rețete tradiționale”.

În plin sezon, procentul de legume și fructe românești din magazine poate ajunge la aproximativ 90%. Prin programul de regionalitate, „ne-am extins oferta din magazine cu noi produse românești, provenite din mai multe regiuni ale țării”, adaugă Hancaș.

În privința segmentului plant-based, Hancaș menționează că acesta are „o dinamică mixtă, cu o creștere vizibilă în categoria produselor congelate, susținută de interesul tot mai mare al consumatorilor flexitarieni și de popularizarea alimentației vegetariene și vegane”.

Portofoliul Kaufland include „peste 380 de produse vegane, dintre care 110 sunt din marcă proprie. Sortimentul este un diferențiator strategic pentru Kaufland, iar portofoliul de mărci proprii este actualizat constant.”

Pe zona produselor cu eticheta specială, Hancaș explică: „Interesul pentru produsele cu etichetă «bio» sau «eco» se menține, însă a evoluat către o abordare mai atentă și mai orientată spre nevoi reale. Pentru unii, o alimentație sănătoasă este o alegere, pentru alții este o necesitate”. În acest sens, Kaufland a construit „un sortiment dedicat, cu peste 240 de produse bio marcă proprie și peste 570 de produse ecologice”. Marca K-free, destinată persoanelor cu nevoi alimentare speciale, este astfel gândită „pentru accesibilitate și calitate și se adresează în special celor care au nevoie de opțiuni alimentare speciale”.

„Observăm o creștere constantă a utilizării caselor self-checkout și a serviciului K-Scan”

În ceea ce privește digitalizarea și tehnologia, reprezentantul Kaufland subliniază: „Ritmul de viață tot mai alert a schimbat așteptările consumatorilor, care caută soluții rapide, eficiente și ușor de personalizat”.

Printre soluțiile adoptate, „observăm o creștere constantă a utilizării caselor self-checkout și a serviciului K-Scan, disponibil deja în peste 60 de locații. K-Scan le oferă clienților control deplin asupra procesului de cumpărare: pot scana produsele pe măsură ce le adaugă în coș, folosind scannerul din magazin sau aplicația Kaufland prin Kaufland Card digital, iar la final plătesc rapid, fără a mai scoate produsele din coș”.

Un studiu realizat de iSense Solutions arată că „80% dintre cei care testează K-Scan aleg să îl folosească din nou. Motivele sunt simple și foarte concrete: economisesc timp la casă (55%), evită manipularea repetată a produselor (46%) și au un control mai bun asupra listei de cumpărături (45%)”. Pentru Hancaș, aceste cifre dovedesc că „atunci când tehnologia este cu adevărat user-friendly, ea se integrează natural în rutina zilnică”.

Digitalizarea nu se oprește aici: „Aplicația Kaufland Card rămâne centrul acestei transformări digitale, un hub intuitiv care reunește promoții personalizate, reviste digitale, rețete, lista de cumpărături și istoricul achizițiilor. Dincolo de beneficii, aplicația consolidează relația cu brandul: clienții pot vota ONG-urile care primesc finanțare dintr-un fond de 100.000 de euro, pot încărca mașinile electrice prin proiectul E-Mobility sau pot avea acces la experiențe speciale”.

În final, sursa menționată anterior vorbește despre viitorul tehnologiei în retail: „Testăm constant soluții inovatoare în magazinele noastre, cu focus pe tehnologii care simplifică experiența de cumpărare și reduc risipa alimentară. Un exemplu concret este Avo Scanner, introdus anul acesta în magazinul Kaufland Barbu Văcărescu – un dispozitiv care analizează gradul de coacere al avocado-ului, pentru a face alegerea mai simplă pentru clienți”.