Magazinele și supermarketurile din România au anunțat programe speciale pentru perioada Crăciunului 2025, cu orar redus în Ajun și închidere aproape totală în prima zi de Crăciun. Iată programul de Crăciun (24-26 decembrie 2025) pentru Kaufland, Profi, Carrefour, Mega Image și PENNY.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Kaufland – program de Crăciun 2025

24 decembrie 2025 (Ajunul Crăciunului): deschis, în general, între 07:00 – 18:00 (programul poate varia în funcție de locație)

25 decembrie 2025 (Ziua de Crăciun): ÎNCHIS

26 decembrie 2025 (a doua zi de Crăciun): 09:00 – 18:00 (program scurt, cu excepții pentru magazinele din centre comerciale)

PENNY – program de Crăciun 2025

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: ÎNCHIS

26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

Profi – program de Crăciun 2025

24 decembrie 2025: program scurt, în general până la 18:00 – 19:00

25 decembrie 2025: ÎNCHIS

26 decembrie 2025: program redus, aproximativ 09:00 – 18:00, în funcție de magazin

Lidl – program de Crăciun 2025

15 – 23 decembrie 2025: magazinele sunt deschise în intervalul 07:00 – 22:00

24 decembrie 2025 (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 18:00

25 și 26 decembrie 2025: ÎNCHIS

Carrefour – program de Crăciun 2025

La Carrefour, orarul diferă în funcție de formatul magazinului: hipermarket, market, express.

24 decembrie 2025: program scurt, de regulă 07:00 – 18:00 / 19:00

25 decembrie 2025: ÎNCHIS

26 decembrie 2025: program redus, variabil în funcție de tipul magazinului și locație

Mega Image – program de Crăciun 2025

La fel ca și la Carrefour, programul este diferit în funcție de tipul magazinului.

24 decembrie 2025: program scurt, de exemplu 07:00 – 21:00

25 decembrie 2025: majoritatea magazinelor ÎNCHISE, cu excepția unor locații non-stop

26 decembrie 2025: program redus, de exemplu 10:00 – 20:00, în funcție de magazin

Programele pot suferi modificări la nivel local, în special pentru magazinele din centre comerciale sau cele non-stop. Pentru informații exacte, este recomandată verificarea programului magazinului din zona de interes, direct pe site-ul fiecărui retailer.