Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a anunțat lansarea oficială a Centrului Universitar de Formare Profesională și Educație Permanentă (CUFPEP), o structură strategică menită să sprijine formarea continuă și reconversia profesională, în linie cu standardele europene și cu nevoile actuale ale pieței muncii, conform unui comunicat de presă transmis G4Food.

Potrivit universității, noul centru va coordona, împreună cu facultățile USVT, programe de perfecționare, recalificare, microcalificări și formare pe tot parcursul vieții, folosind metode moderne de instruire, de la platforme e-learning la formare la distanță. Grupul-țintă îl reprezintă adulții care doresc să-și dezvolte competențele, fie că sunt angajați, fie în căutarea unui loc de muncă.

Obiectivele CUFPEP includ:

diversificarea programelor de formare, de la calificări și specializări la programe postuniversitare și cursuri pentru personalul USVT;

promovarea calității în educația continuă, prin metode inovatoare de predare și resurse educaționale moderne;

sprijinirea programelor educaționale prin strategii de marketing și formarea formatorilor;

consolidarea cooperării naționale și internaționale în domeniul educației permanente.

Structură și programe în derulare

Centrul funcționează sub coordonarea Rectorului USVT și este condus de un director, având în componență Consiliul Director, Comitetul de conducere, coordonatori de programe, precum și personal tehnic și administrativ.

În prezent, CUFPEP gestionează programe precum Competențe antreprenoriale, Tehnician în industria alimentară și Expert de mediu. În analiză se află extinderea către noi direcții de formare: Expert dezvoltare durabilă, Cursuri de igienă, Auditor în managementul siguranței alimentelor, Analist date topografice.

Parteneriat strategic cu Universitatea Politehnica din Valencia

Un element-cheie al dezvoltării centrului îl reprezintă parteneriatul încheiat cu Universitatea Politehnica din Valencia (UPV), una dintre cele mai importante instituții tehnice din Spania și Europa. Acordul a fost semnat de Rectorul USVT, prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu, și de prof. Javier Rodrigo Ilarri, reprezentant al UPV.

Parteneriatul prevede transfer de tehnologie, schimb de expertiză în formarea profesională, dezvoltarea de platforme digitale și tehnologii educaționale avansate, consultanță în elaborarea programelor de formare și proiecte comune de inovare.

Universitatea subliniază că această colaborare consolidează CUFPEP ca platformă de inovare și conectează USVT la rețele europene axate pe modernizarea formării profesionale.

„Un pilon esențial pentru dezvoltarea USVT”

Potrivit reprezentanților instituției, activitatea CUFPEP contribuie direct la misiunea USVT de a pregăti specialiști capabili să răspundă provocărilor pieței muncii și întărește legătura dintre mediul academic, industrie și comunitate.