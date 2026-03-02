Diverse tipuri de uleiuri, cu excepția uleiului de măsline, carnea inclusă în Cota Hilton, lemnul și lâna vor fi primele produse din Uruguay care vor intra pe piața Uniunii Europene fără a plăti taxe vamale, în baza acordului dintre UE și Mercosur, a confirmat ministrul de Externe al Uruguayului, Mario Lubetkin, citat de publicația EFE Agro.

Într-o conferință de presă, oficialul a precizat că, în paralel, Uruguay va începe să primească fructe proaspete de contra-sezon, care nu vor afecta producția locală.

„Am început cursa pentru a vedea când această decizie se transformă într-o decizie activă. Este important ca opinia publică să înțeleagă clar că va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni, odată ce documentația noastră va fi acceptată”, a declarat Lubetkin, adăugând că aplicarea ar putea începe în luna mai.

Potrivit acestuia, ulterior vor fi eliminate treptat și alte taxe vamale, evaluate în prezent la „milioane și milioane de dolari”.

Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat joi acordul UE-Mercosur, după ce miercuri acesta primise și votul favorabil al Senatului. Prin această decizie, Uruguay a ratificat oficial acordul și a devenit primul stat din Mercosur care finalizează procedura parlamentară.

Von der Leyen a anunțat intrarea în vigoare provizorie a componentei comerciale a acordului de asociere dintre UE și Mercosur

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat intrarea în vigoare provizorie a componentei comerciale a acordului de asociere dintre UE și Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au finalizat procesul de ratificare.

Oficialul german a reamintit că, în luna ianuarie, Consiliul European a mandatat Comisia să aplice provizoriu acordul începând cu prima ratificare din partea unui stat din Mercosur.

Referindu-se la această etapă, Mario Lubetkin a afirmat: „Pentru noi, acest lucru nu este important doar pentru că se activează ceea ce am menționat anterior, ci și pentru că această aplicare provizorie, care va continua până când Curtea de Justiție se va pronunța și discuția va fi reluată în Parlament, va elimina multe temeri ale cetățenilor europeni. În aceste luni veți vedea că ne avantajează pe toți”.

Ministrul de Externe a mai arătat că discuțiile privind cotele vor începe în martie, în cadrul reuniunii Consiliului Pieței Comune, unde statele membre vor negocia detaliile.

„Ne-am pus întotdeauna de acord asupra tuturor lucrurilor, ne vom pune de acord și în această privință”, a conchis Lubetkin, menționând că președintele Uruguayului, Yamandú Orsi, va discuta în zilele următoare cu Ursula von der Leyen.