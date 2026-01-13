Uniunea Europeană a activat, de la 12 ianuarie, un nou set de reguli care vizează direct calitatea apei potabile. Statele membre sunt obligate să monitorizeze în mod unitar substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, cunoscute sub acronimul PFAS, și să respecte noile valori-limită stabilite la nivel comunitar.

Măsura face parte din aplicarea Directivei reformate privind apa potabilă și reprezintă prima introducere a unui sistem de monitorizare sistematică a PFAS în Uniunea Europeană. Țările membre trebuie nu doar să efectueze controale regulate, ci și să transmită Comisiei Europene datele obținute, inclusiv informații despre depășiri, incidente și derogările acordate.

Potrivit Comisiei, noul mecanism este legat direct de strategia europeană pentru reziliența în domeniul apei. Unul dintre obiectivele centrale ale acestei strategii este garantarea dreptului la apă potabilă sigură pentru toți cetățenii. PFAS sunt considerați poluanți persistenți (sau eterni) și greu de eliminat, iar prezența lor în sursele de apă a devenit o preocupare majoră în mai multe state membre.

Directiva care stă la baza acestor obligații a fost adoptată în 2020, iar țările UE aveau termen până în ianuarie 2023 pentru a o transpune în legislația națională. Pentru a asigura aplicarea unitară a regulilor, Comisia Europeană a publicat în 2024 orientări tehnice privind modul de monitorizare și raportare a PFAS în apa potabilă.

Soluții prevăzute de noua lege

Conform noilor norme, atunci când valorile-limită sunt depășite, autoritățile naționale trebuie să informeze publicul. În același timp, ele sunt obligate să adopte măsuri de reducere a concentrației de PFAS, cu scopul de a proteja sănătatea populației. Printre soluțiile prevăzute se numără închiderea puțurilor contaminate, instalarea de tehnologii suplimentare de tratare a apei sau limitarea utilizării unor surse de apă până la revenirea în limitele legale.

Comisarul european pentru mediu, reziliență în domeniul apei și economia circulară, Jessika Roswall, a subliniat importanța acestor reguli. „Poluarea cu PFAS reprezintă un motiv de îngrijorare din ce în ce mai mare în legătură cu apa potabilă din întreaga Europă. Acum, odată cu intrarea în vigoare a limitelor armonizate și a monitorizării obligatorii, statele membre dispun de normele și de instrumentele necesare pentru a detecta și a soluționa prezența PFAS în vederea protejării sănătății publice”, a declarat ea.

Implementarea noilor cerințe marchează o schimbare majoră în modul în care Uniunea Europeană gestionează riscurile chimice din apa potabilă. Pentru prima dată, există un cadru comun care obligă toate statele să măsoare, să raporteze și să intervină în cazul contaminării cu PFAS, reducând diferențele dintre politicile naționale și întărind protecția consumatorilor.

În următorii ani, datele colectate vor oferi o imagine mai clară asupra extinderii reale a poluării cu PFAS în Europa. Aceste informații vor sta la baza unor decizii viitoare privind investițiile în infrastructura de apă și posibilele restricții suplimentare pentru utilizarea acestor substanțe în industrie.