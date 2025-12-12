Ungaria iese din nou în evidență, votând o lege care este justificată prin aceea că vrea să conserve valorile fundamentale ale poporului ungar.

Parlamentul ungar a aprobat cu 140 voturi pentru, 10 împotrivă și 18 abțineri, legea care interzice producția și vânzarea de carne cultivată. Această acțiune legislativă poziționează Ungaria ca fiind a doua națiune a Uniunii Europene, după Italia în 2023, care implementează o astfel de interdicție.

Decizia este mai mult decât controversată, întrucât legea a fost adoptată înainte ca produul să fie autorizat la nivel european, iar criticii spun că această restricție ar putea limita inovarea, afectând piața unică a UE.

Tonul l-a dat însuși Viktor Orban, în discursul său despre starea națiunii

Ministerul Agriculturii din Ungaria a fost un susținător vocal al interdicției de ani de zile, invocând îngrijorări cu privire la potențialele riscuri pentru sănătate ale consumului de ”carne artificială”.

Ministerul a subliniat că legislația își propune să „protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător, precum și să asigure o producție agricolă durabilă și să conserve stilurile de viață rurale tradiționale”.

Justificările interdicției au evoluat, pornind de la cele tehnice și ajungând în final la cele identitare. Mai exact, a fost inițial invocată nevoia de protecție generală a sănătății, a mediului și a agriculturii durabile, pentru ca ulterior motivațiile să se extindă în proiectul de lege actual. Acestea exprimă îngrijorarea că „tehnologiile și metodele de producție care diferă de cele tradiționale au potențialul de a amenința valorile noastre fundamentale”.

Tonul l-a dat chiar prim-ministrul Viktor Orban, care a vorbit despre această problemă, chiar în discursul său despre starea națiunii, din 2024. Acesta a a susținut că toată această dezbatere este o încercare a Bruxelles-ului de a impune maghiarilor carne sintetică și OMG în locul opțiunilor proaspete, produse pe plan intern.

Interdicția vizează în mod specific produsele izolate sau obținute din celule sau țesuturi animale în condiții artificiale. Aceasta înseamnă că înlocuitorii vegani de carne, care sunt fabricați din proteine ​​vegetale precum soia, mazărea sau grâul, nu sunt acoperiți de noua legislație.

Pe de altă parte, Parlamentul ungar a votat reducerea cotei TVA la carnea de vită, de la 27% la 5%, măsură menită a arăta angajamentul guvernului de a sprijini sectorul agricol tradițional, potrivit esmmagazine.com

Reacția UE la decizia Ungariei

Până în momentul de față, Uniunea Europeană nu a autorizat încă niciun produs din carne, derivat din celule cultivate în laborator.

Cu toate acestea, prima solicitare oficială a venit anul trecut, din partea unei companii franceze producătoare de foie gras. A urmat apoi, la începutul acestui an, o solicitare depusă de o companie olandeză, pentru a vinde grăsime de vită, cultivată în laborator.

Ungaria a primit un avertisment, din partea autorităților europene, încă dinainte de a vota legea. Astfel, UE a avertizat Ungaria că o astfel de interdicție ar amenința libera circulație a mărfurilor în cadrul blocului comunitar și ar încălca normele UE privind alimentele noi, care impun autorizarea pentru orice produs care nu a fost „consumat semnificativ” înainte de mai 1997.

Iar Cehia, Lituania, Olanda și Suedia au reiterat, la rândul lor, aceste îngrijorări, afirmând că decizia Ungariei ar putea împiedica inovația în Europa.