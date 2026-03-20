Ungaria face presiuni asupra Uniunii Europene pentru suspendarea tarifelor și a taxelor suplimentare aplicate importurilor de îngrășăminte din Rusia și Belarus, pe fondul temerilor că războiul din Iran ar putea duce la scumpirea alimentelor la nivel global, notează Politico.

Autoritățile de la Budapesta susțin că fermierii au nevoie de îngrășăminte mai ieftine, în contextul în care prețurile cresc, poziție care contrazice politica UE menită să limiteze veniturile Rusiei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Într-o scrisoare adresată luni comisarilor europeni, ministrul ungar al Agriculturii, István Nagy, avertizează că majorarea prețurilor la îngrășăminte și incertitudinile din aprovizionare, amplificate de conflictul din Iran, pun presiune pe fermierii din UE și pot duce la scumpirea alimentelor.

Acesta a cerut reducerea temporară la zero a taxelor pentru produsele din Rusia și Belarus. Oficialul a avertizat că Ungaria ar putea înregistra scăderi ale producției agricole dacă accesul la importuri mai ieftine rămâne limitat. Țara produce intern doar îngrășăminte pe bază de azot și depinde de importuri pentru fosfor și potasiu.

- articolul continuă mai jos -

Uniunea Europeană a înăsprit taxele pentru îngrășămintele din Rusia și Belarus în 2025, după ce importurile crescuseră în anii care au urmat invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Decizia a fost motivată de temerea că Moscova redirecționează gazele afectate de sancțiuni către producția de îngrășăminte, pentru a-și menține veniturile din export.

Transporturile rusești către UE au fost evaluate la aproximativ 2 miliarde de euro anul trecut, însă volumele au scăzut semnificativ la începutul lui 2026, pe măsură ce noile taxe au început să își producă efectele.

În același timp, blocarea efectivă a Strâmtorii Hormuz de către Iran contribuie la creșterea costurilor îngrășămintelor, prin afectarea livrărilor de combustibili și materii prime necesare producției. Budapesta a cerut și relaxarea interdicției UE asupra gazului rusesc, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, însă propunerea a fost respinsă de Bruxelles.