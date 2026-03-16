Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede includerea activităţilor de producţie, transport şi depozitare a îngrăşămintelor chimice în categoria serviciilor esenţiale de interes naţional, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 108 voturi ‘pentru’, 3 abţineri. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, prin includerea activităţilor de producţie, transport şi depozitare a îngrăşămintelor în categoria serviciilor esenţiale de interes naţional.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica art. 62 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene.

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul oficial al României, Partea I. Potrivit expunerii de motive, reglementarea urmăreşte consolidarea rezilienţei sectorului îngrăşămintelor, asigurarea continuităţii lanţului de aprovizionare agricol, reducerea dependenţei de importuri, precum şi crearea premiselor pentru adoptarea unor măsuri de sprijin şi planuri de protecţie operaţională dedicate acestui sector energetic.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.