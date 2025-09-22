Australia este în alertă după descoperirea unul dăunător periculos pentru cereale – Khaprakäfer. Acesta a ajuns pe teritoriul australian prin intermediul unor scutece importate din Belgia. Incidentul a pus pe jar autoritățile și fermierii australieni, deoarece, dacă insecta se stabilește în această țară, ar putea provoca daune semnificative agriculturii locale, relatează publicația germană Agrarheute.

Khaprakäfer este considerat un dăunător al „proviziilor”. Grâul, orzul, orezul, dar și fasolea se află pe lista sa de alimente, fără a fi foarte pretențios. În ciuda faptului că originea exactă a insectei nu este cunoscută – se presupune India – aceasta s-a răspândit în numeroase țări și este inclusă în lista„ celor mai periculoase 100 de specii invazive”.

Descoperirea larvelor a avut loc pe 7 septembrie în scutece belgiene, care au ajuns în Australia într-un container maritim. Ministrul Agriculturii, Julie Collins, a declarat: „Am reușit să identificăm aproximativ 1.500 din cele 2.000 de cutii, dar unele sunt încă în tranzit”.

Ministerul pentru Agricultură, Pescuit și Silvicultură (DAFF) investighează originea larvelor și a ordonat retragerea produselor de pe rafturile supermarketurilor și securizarea lor. „Dacă gândacul s-ar stabili aici, mulți dintre partenerii noștri comerciali ar refuza produsele depozitate din Australia”. Autoritățile cer cetățenilor să nu arunce scutecele sau ambalajele la gunoiul menajer. Retailerul Woolworth a retras imediat produsele de pe rafturi, deși „niciunul dintre magazinele Woolworth din New South Wales nu se află în zonele de cultivare a cerealelor”.

Deși situația este sub control, autoritățile și fermierii rămân vigilenți. Descoperirea confirmă că sistemul australian de detectare a riscurilor pentru biosecuritate funcționează. Cea mai mare preocupare o reprezintă impactul pe care o eventuală încălcare a biosecurității l-ar putea avea asupra sectorului cerealelor din Australia, aflat la doar câteva săptămâni de recolta de iarnă. Potrivit Statista, valoarea brută a pieței cerealelor în 2025 este estimată la aproximativ 20,86 miliarde euro, iar exporturile se ridică la 12,1 miliarde euro.