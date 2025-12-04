O mănâncă englezii în special iarna la micul dejun, și uneori și americanii în dimineața de Thanksgiving Day. Când tăvi mare de fasole aburindă părăsesc cuptoarele încinse și devin centrul atenției, așteptată cu nerăbdare de felii crocante de pâine prăjită resemnate în fața destinului deja scris: fasole scoasă din cuptor peste feliile de pâine aurii.

Este un preparat în realitate extrem de simplu dar în același timp mai mult decât apetisant, de mâncat în familie sau în orice caz în grup. Poate fi preparat cu sau fără bacon, pentru o versiune vegană/de post. Aceasta este de fapt varianta britanică, cea cu bacon fiind americană.

Ingrediente pentru 4 porții

1 convervă de fasole de 200 g sau similar

2 linguri de ulei

1 ceapă mică tocată mărunt

1 linguriță de sirop de arțar, agave sau miere, dar în lipsă merge și una de zahăr

1 lingură de concentrat de roșii

1 linguriță de muștar obișnuit

1 linguriță de oțet balsamic

4 felii de bacon

Procedeu

Folosim o tavă care poate merge la cuptor, o ungem cu 2 linguri de ulei.

Într-un bol separat, amestecăm restul ingredientelor, adăugând fasolea abia la final, când celelalte au fost bine amalgamate. În mod normal, nu mai este nevoie de sare.

Transfăm amestecul în tava bine unsă, apoi așezăm frumos feliile de bacon deasupra.

Așezăm tava în cuptorul deja încălzit la circa 170°C și lăsăm circa 20 de minute.

E gata când fasolea s-a îngroșat și nu mai are sos lichid în ea, iar feliile de bacon s-au rumenit bine.