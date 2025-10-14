Un posibil proiect de restricționare a circulației mașinilor de aprovizionare în marile orașe, în intervalele orare 7:00–10:00 și 16:00–19:00, ridică numeroase semne de întrebare în rândul comercianților și distribuitorilor. Măsura, gândită pentru fluidizarea traficului la orele de vârf, ar putea însă genera blocaje serioase în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare.

Cum s-ar adapta magazinele și restaurantele la un astfel de scenariu și cât de realistă este ideea de a muta aprovizionarea exclusiv pe timpul nopții? Pentru a afla mai multe, am stat de vorbă cu reprezentanți din domeniu, care au explicat ce ar însemna în practică această schimbare.

„În primul rând, nu am mai avea pâine caldă dimineața. Mașina de pâine vine la ora șapte, când se deschide magazinul”, a explicat pentru G4Food Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR). „Mă refer la magazinele noastre românești, care primesc pâine caldă de la brutar, nu la cele care decongelează. Mașina vine la 7:00, 7:05, 7:30 – deci fix în intervalul în care s-ar impune restricțiile”, a declarat acesta.

Problema aprovizionării în sine și problema costurilor

Acesta atrage atenția că restricționarea transportului ar duce la lipsa unor produse esențiale de pe raft. „Magazinele vor fi lipsite de produse care, prin specificul lor, sunt livrate la prima oră a dimineții – produse fresh, lactate, carne proaspătă, pâine. Companii ca a noastră primesc zilnic, la ora 7:30, carne proaspătă de pasăre sau porc. Dacă mașina va ajunge abia la 10–11–12, vom avea carne de ieri pe raft, nu carne proaspătă”, a mai explicat Feliciu Paraschiv.

În plus, Feliciu Paraschiv subliniază că interdicția ar avea efecte inverse față de scopul declarat, acela de a fluidiza traficul. „Nu facem decât să concentrăm toate mașinile care mergeau pe parcursul zilei, între 7 și 19, în intervalul 10–16. Practic, le adunăm pe toate pe șosea deodată. Se va aglomera și mai tare”, a mai spus el.

O altă problemă ar fi costurile suplimentare. „Dacă o companie are o mașină care livrează marfă la 10 magazine între 7 dimineața și 19 seara, restrângând programul, aceeași mașină va putea livra doar la cinci magazine. Va fi nevoie de încă o mașină și de un șofer suplimentar. Asta înseamnă dublarea costurilor, dublarea poluării și, inevitabil, creșterea prețurilor la raft”, a mai menționat reprezentantul micilor comercianți.

„Aprovizionarea pe timpul nopții e imposibilă logistic”

Mutarea aprovizionării pe timpul nopții nu este o soluție, spune vicepreședintele ANCMMR. „Nu e fezabil. În spatele magazinelor mici sunt parcate mașinile locatarilor. Noaptea nu ai unde să tragi ca să descarci marfa. Ziua, oamenii pleacă la serviciu și locurile se eliberează, dar noaptea nu. În plus, ar crește costurile, pentru că ar trebui plătiți șoferii cu spor de noapte, iar personal dispus să lucreze în acest interval orar nu se mai găsește”, a explicat el.

Paraschiv mai amintește că ideea a fost discutată și înainte de pandemie, însă concluzia a fost aceeași: „Nu se poate. Aprovizionarea pe timpul nopții e imposibilă logistic”, a subliniat vicepreședintele ANCMMR.

El a vorbit și despre o altă propunere a asociației, legată de programul magazinelor. „Noi am propus ca sâmbăta, de la ora 15:00, și duminica, de la aceeași oră, să închidem toate magazinele. Vrem să oferim și angajaților noștri weekend liber, la fel ca angajații din sectorul public. Oamenii nu mai pun banii pe primul loc, ci timpul petrecut cu familia. Plătim sporuri, dar concurența e acerbă și presiunea e mare”, a povestit el.

„Vorbim de un impact de aproximativ 800.000 de persoane – 400.000 de angajați în retail și familiile lor”, a declarat Feliciu Paraschiv. „E nevoie de echilibru între nevoile comercianților, ale angajaților și cele ale orașului”, a mai adăugat el.

Marius Tudosiei (Băcănia Veche): „Intervalul 7–10 este vital pentru aprovizionare. Dacă îl pierdem, pierdem logica unei zile de lucru”

„În condițiile în care există restaurante cu mic dejun, iar majoritatea deschid la prânz, intervalul 7–10 este exact intervalul ideal de aprovizionare. La 7:00, 7:30, 8:00 – atunci ajung furnizorii. Dacă te duci la 6 dimineața, nu ai ce să cumperi, iar după 10 deja toată lumea e în bucătărie”, a declarat Marius Tudosiei, proprietarul Băcănia Veche.

Marius Tudosiei subliniază și dificultățile logistice pe care le-ar crea această măsură. „Cei care lucrează în aprovizionare sau în bucătării ar trebui să se trezească și mai devreme, ca să termine până la ora 7:00. E absurd, pentru că nici furnizorii nu pot aduce marfa atât de devreme. După aceea, mașinile cu care fac aprovizionarea trebuie folosite pentru alte livrări – de exemplu, la grădinițe, între 10:30 și 12:30. Ce facem atunci? Le tragem pe dreapta? Le ținem în garaj? Mergem cu Uber? Nu-mi dau seama ce fel de gândire e asta”, a explicat el.

Pentru a ilustra lipsa de logică a propunerii, Marius Tudosiei a oferit exemplul Brașovului, care a fost implicat într-un proiect de reglementare a aprovizionării. „La Brașov, în Centrul Vechi, accesul mașinilor de marfă era restricționat începând cu ora 7:00, dar acolo s-a găsit o soluție. Mașinile pot face aprovizionarea până la ora 7:00, nu după. S-a ținut cont de bioritmul oamenilor și de fluxul natural al afacerilor. Consiliul Local a invitat reprezentanți ai industriei HoReCa la masa discuțiilor și au stabilit împreună un program realist. Așa se face o reglementare”, a menționat el.

Antreprenorul atrage atenția că, de multe ori, deciziile administrative nu țin cont de realitatea din teren. „Nu există o logică în această propunere. Cei care o fac sunt din categoria clienților care ajung la restaurant la prânz și văd doar mâncarea gata, nu înțeleg tot procesul din spate. Eu, de exemplu, astăzi am făcut o rundă de trei ore prin piețe. Am ajuns la 10:30 la restaurant cu ingrediente, iar la 12 aveam o ciorbă de cocoș proaspăt gătită. Dacă s-ar aplica restricția, teoretic, ar trebui să cumpăr ciorbă gata făcută la pungă. Și asta n-ar mai fi mâncare adevărată”, a mai spus Tudosiei.

ARILOG nu comentează până la o decizie finală privind restricțiile de aprovizionare

Contactată de redacția noastră, o reprezentantă a Asociației Române de Logistică (ARILOG) a declarat că nu dorește să comenteze situația, precizând că este vorba doar despre un proiect aflat în discuție și că nu poate oferi un răspuns oficial în acest moment.

Deși proiectul se află abia în stadiu de discuție, reacțiile din piață arată că o eventuală restricționare a circulației mașinilor de aprovizionare ar putea avea efecte profunde asupra întregului lanț comercial – de la producători și distribuitori, până la restaurante și magazine de cartier.

În lipsa unei consultări reale cu actorii din domeniu, măsura riscă să genereze mai multe probleme decât soluții. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor lua în calcul nevoile logistice și ritmul real de funcționare al comerțului urban înainte de a lua o decizie finală.

Text transcris cu ajutorul Vatis