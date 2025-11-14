Un mit în cădere liberă. Cum vor italienii să relanseze piețele mici de cartier, simbol al vieții sociale. În formula actuală, ele riscă să dispară dacă nu își adaptează programul și serviciile la exigențele clienților contemporani

Cifra de afaceri a vânzărilor în spațiile destinate piețelor de pe domeniile publice în Italia a pierdut în zece ani un volum de afaceri estimat la 4 miliarde de euro, iar volumul operatorilor este în scădere cu 17%, rezultă dintr-un studiu al Italmercati, cea mai mare federație profesională din sectorul piețelor engross, pe baza datelor furnizate de asociațiile profesionale de la nivel local, relatează cotidianul de business Il Sole 24 Ore.

Piețele sunt un spațiu iconic în Italia, partea a unui imaginar simbolic reflectat inclusiv în filme. Locul predilect de întâlnire și socializare, pentru că cele mai multe au și spații de tip cafenea. Un spațiu care însă are nevoie să fie revalorizat și readaptat la stilul de viață contemporan, conform opiniei profesioniștilor din interiorul sectorului.

Există circa 7.000 de piețe agroalimentare de cartier, în care astăzi operează circa 150.000 de firme mai mari sau mai mici, față de cele 180.000 de acum zece ani. În timp ce cifra de afaceri a comerțului pe domenii publice, potrivit estimărilor, este de 15 miliarde, față de 19 miliarde de acum zece ani (-21%).

Structuri învechite și program inadecvat nevoilor actuale

Aceste structuri de cartier sunt în multe cazuri vechi și, în unele cazuri, chiar decadente. Fără a fi pusă în discuție calitătea produselor oferite, începe să fie inadecvat programul lor la ritmurile familiilor italiene și la conținutul de servicii pe care consumatorii îl caută tot mai des în produsele agroalimentare. Programul tradițional al acestor piețe sunt de regulă deschide de la 8-12 dimineața.

Pornind de la aceste considerații, Italmercati, rețeaua piețelor angro din Italia, cu un total de 22 de structuri în principalele orașe, a lansat un mare proiect de relansare și valorizare a piețelor de cartier, care preiau o mare parte din mărfurile engrossiștilor, care colectează mult din producția internă dar nu numai.

„Punctul de plecare proiectului nostru este și un altul. Conform unei cercetări recente realizate de Censis, 63,5% dintre italieni consideră mâncarea proaspătă mai sănătoasă, iar 47,8% o consideră mai gustoasă în comparație cu produsele procesate. Și în această perspectivă, de ce să nu promovăm și să valorizăm acel adevărat zăcământ de produse proaspete care sunt piețele?” , explică președintele Italmercati, Fabio Massimo Pallottini.

Gestionarea produselor proaspete și foarte proaspete, de la segmentul lider, care este fructele și legumele, până la carne și pește, necesită o expertiză consolidată în gestionarea logisticii, a lanțului frigorific, a igienei spațiilor, a transporturilor și livrărilor este un tip de expertiză dorește Italmercati să pună la dispoziție piețelor mici de cartier.

Relansare în beneficiul locuitorilor cartierului, nu al turiștilor

„Nu turismul este ținta noastră. Noi vrem să consolidăm frecvența consumatorilor italieni, a familiilor. Și pentru a face acest lucru este nevoie de un salt de calitate în gestionare, în management. Astăzi, în schimb, piețele rionale sunt încă gestionate cu reguli comunale adesea învechite și neadecvate realității. Spațiile sunt încă atribuite pe baza unor licitații și apoi nimeni nu verifică dacă beneficiarii își încep efectiv activitatea sau nu”, mai spune el.

Potrivit proiectului prezentat, piatra de temelie a gestionării piețelor rionale trebuie să devină conținutul de servicii oferite consumatorului, dincolo de simplele produse. „Fără a afecta cu nimic experiențele de street food din piețe, când vorbim despre servicii ne gândim înainte de toate la flexibilitatea orarelor de deschidere.

În prezent, piețele sunt deschise predominant dimineața și sunt frecventate în special de pensionari. Persoanele care lucrează ar avea nevoie de un program prelungit. Să fie deschise după-amiaza. Iar deschiderea lor după-amiaza presupune personal suplimentar, dar și noi intervale de aprovizionare, pentru că marfa pusă la vânzare dimineața este probabil epuizată la ora prânzului”, explică Pallottini.

Servicii, inclusiv delivery, dincolo de programul prelungit

Dar conținutul de servicii privește mai ales tipologia mărfurilor puse în vânzare. „Ce împiedică vânzarea de legume deja curățate și spălate sau de produse de carne și pește deja filetate, curățate sau propuse sub formă de hamburger? Există o gamă de posibilități de explorat în zona preparatelor și a preparatelor gata de consum, care, dacă ar fi oferite, ar putea schimba raportul piețelor rionale cu publicul, dar și cu micile restaurante și poate chiar cu marile lanțuri de distribuție.

Și apoi, odată orarul de deschidere prelungit, favorizând accesibilitatea piețelor pentru un public mai larg, este fundamental să se organizeze un serviciu unic de livrare la domiciliu, chiar și în cazul în care un consumator a cumpărat mai multe produse de la tarabe diferite. Pare banal, dar încă nimeni nu s-a gândit la asta”, mai spune reprezentantul piețelor din Italia.