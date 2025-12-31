Pe fondul răspândirii rapide a virozelor de iarnă și a „super-gripei”, poate ești tentat să crezi că evitarea îmbolnăvirii pare o misiune aproape imposibilă.

Însă, potrivit dailymail.co.uk, dr. Sabine Donnai, medic de familie și expert în longevitate, spune că există pași simpli, susținuți de știință, care pot reduce semnificativ riscul de a te îmbolnăvi grav, iar supa de pui ocupă un loc important pe lista remediilor.

Medicii de familie își petrec zilele oferind pacienților sfaturi despre cum să se recupereze după boală – de la consumul crescut de lichide până la odihnă suficientă – dar când vine vorba de răceli, gripă și viroze gastrointestinale, mult mai frecvente iarna, iată ce fac medicii pentru ei înșiși.

Mâncărurile simple, gătite în casă, ajută când ești bolnav

Dr. Donnai a dezvăluit obiceiurile pe care se bazează atunci când simte că o infecție virală se instalează.

„Când sunt bolnavă, mă concentrez pe hidratare și pe mâncăruri simple, gătite acasă, care susțin sistemul imunitar. De îndată ce eu sau cineva apropiat începe să se simtă rău, fac supa de pui a mamei mele – și nu doar din motive sentimentale”, spune ea.

Supa de pui are beneficii dovedite științific

Deși supa de pui este, adesea, considerată un mit din bătrâni, cercetările sugerează că ar putea avea beneficii reale.

O analiză științifică recentă a arătat că supele pe bază de pui, preparate cu legume și ierburi, au oferit îmbunătățiri ale simptomelor infecțiilor acute ale tractului respirator, inclusiv răcelile.

Cercetătorii au sugerat că beneficiile provin, cel mai probabil, dintr-o combinație de hidratare, căldură, conținut nutritiv și efecte antiinflamatoare ușoare.

Cum ameliorează supa de pui simptomele răcelii?

Dr. Donnai explică faptul că supa caldă furnizează lichide și electroliți, într-un moment în care apetitul este, adesea, scăzut, ajutând la prevenirea deshidratării. Căldura poate, de asemenea, să amelioreze congestia nazală și să calmeze durerile în gât.

Ea spune că preferă să folosească ingrediente organice, atunci când este bolnavă, afirmând că acest lucru ajută la reducerea expunerii la pesticide și poluanți, într-un moment în care prima linie de apărare a organismului este deja solicitată.

„Sunt foarte conștientă de toxicitate, pentru că nu este bună pentru inflamație. Așa că, de obicei, aleg produse organice, mai ales când sunt bolnavă”, spune ea.

De ce este de preferat supa din pui organic?

Puiul organic furnizează proteine ușor digerabile și aminoacizi precum cisteina, iar supa preparată tradițional – folosind oase, cartilaje și țesut conjunctiv – conține gelatină, glicină și prolină.

Deși mare parte din dovezile științifice provin din biochimie și nu din studii clinice ample, se știe că cisteina susține căile de detoxifiere ale ficatului și joacă un rol important în descompunerea acetaldehidei, un compus asociat cu durerile de cap și greața.

Dr. Donnai menționează că cisteina este similar, din punct de vedere chimic, cu acetilcisteina, un compus utilizat medical pentru fluidizarea mucusului și susținerea funcției imunitare.

La rândul ei, glicina este o substanță ce are efecte antiinflamatoare recunoscute și se crede că ajută la calmarea răspunsului de tip „luptă sau fugi” al organismului, care poate fi accentuat în timpul unei infecții.

„Acest lucru ar putea explica de ce supa de pui se simte atât de reconfortantă atunci când ești bolnav. Nu doar că reduce răspunsurile la stres, dar susține și somnul reparator – iar somnul este o parte esențială a recuperării imunitare”, spune ea.

Rețeta de supă a dr. Donnai

Rețeta de supă a dr. Donnai include, de obicei, morcovi, ceapă, usturoi și țelină, toate putând contribui la reducerea inflamației.

Morcovii sunt bogați în betacaroten, un compus vegetal despre care Institutele Naționale de Sănătate spun că susține funcția imunitară și ajută la combaterea stresului oxidativ.

Usturoiul s-a dovedit, de asemenea, benefic pentru imunitate, studiile sugerând că are activitate împotriva bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților.

Însă, dincolo de nutrienții individuali, dr. Donnai spune că supa oferă un avantaj mai larg.

„Supa este blândă cu intestinul și necesită un efort metabolic redus. Acest lucru permite organismului să direcționeze energia către apărarea imunitară și recuperare, în loc de digestie, ajutându-te să te vindeci mai repede”, explică ea.

Somnul este la fel de vital ca și supa, adaugă dr. Donnai, deoarece permite corpului să se repare și întărește răspunsurile imunitare, în timpul infecției.