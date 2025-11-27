Un chef român a ajuns în finala celei de‑a 8‑a ediţii a Campionatul european de bucătari specializaţi în măruntaie, desfășurat la Academia Rungis, în sudul Parisului, notează rfi.ro.

La competiţie au participat 12 chefi din 7 ţări — Belgia, Spania, Irlanda, Italia, Thailanda, Franţa şi România. Din România a concurat Rareş Moga, chef la restaurantul La Vâltoare din Gura Râului (judeţul Sibiu). El a fost susţinut din culise de un alt bucătar român, Vasile Bădilă, de la Conacul Maria Theresa.

În cadrul competiţiei, concurenţii au avut la dispoziţie patru ore pentru a pregăti un preparat din organe de vită — inimă, ficat, burtă, limbă şi rinichi — provenind din vită franceză. Juriul a fost alcătuit din specialişti de renume, iar preşedintele comisiei de jurizare a fost Nicolas Sale, chef distins cu mai multe stele Michelin.

Prezenţa lui Rareş Moga în finală reflectă evoluţia gastronomiei româneşti şi capacitatea bucătarilor autohtoni de a concura pe scena europeană specializată.