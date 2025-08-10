Un agricultor paraplegic din Chile arată lumii că poți înfrunta boala și să continui să îți practici meseria

În Quinta de Tilcoco, o localitate rurală aflată la 110 kilometri sud de Santiago, un tehnician agricol schimbă modul în care se lucrează pământul în Chile. Proiectul său s-a născut în urma unui accident care l-a lăsat imobilizat la vârsta de 21 de ani și a devenit un model inovator de incluziune profesională în mediul rural, notează El Pais.

Alfredo Carrasco a crescut înconjurat de piersici și cireși, sub privirea atentă a tatălui său, un agricultor dedicat pomiculturii. Din copilărie, a dezvoltat o legătură profundă cu pământul, pe care a îmbinat-o cu cealaltă mare pasiune a sa: coborârile cu bicicleta, care l-au dus să concureze încă de la 15 ani și să studieze tehnologia agricolă la 19 ani.

Dar, în februarie 2017, la vârsta de 21 de ani, în timpul unei competiții la Viña del Mar, un salt calculat greșit l-a făcut să cadă în cap. Și-a fracturat trei vertebre și a rămas paraplegic. Cu doar o lună înainte, sora lui murise din cauza unui anevrism cerebral.

„A fost un început de an negru”, își amintește astăzi Carrasco, în vârstă de 29 de ani, din scaunul său cu rotile, acasă, în Quinta de Tilcoco. „Mi-a schimbat complet modul în care vedeam viața, munca, totul. Și i-a schimbat și pe cei apropiați mie.”

Provocarea reabilitării medicale și profesionale

A petrecut doi ani în reabilitare pentru a-și recăpăta autonomia. Și-a finalizat studiile pentru a deveni tehnician agricol și a început să caute o cale de a se întoarce la muncile câmpului.

„Eram într-o căutare disperată de a mă apropia din nou de agricultură, pentru că știam că, în forma în care o făcusem înainte, nu mai era posibil. Nu voiam să ajung într-un birou. Voiam să rămân pe câmp. Trebuia să găsesc o cale.”

A aplicat la Fondul pentru Tinerii Inovatori al Fundației pentru Inovație Agrară (FIA), care sprijină inițiative cu impact social. Așa s-a născut, în 2019, compania sa FarmHability. A început ca o seră agricolă adaptată, unde Carrasco putea produce și vinde legume în mod autonom, dar proiectul a crescut dincolo de obiectivele inițiale.

Astăzi este o platformă de formare, instruire și promovare a incluziunii profesionale pentru persoane cu dizabilități în zonele rurale. „Ne-am transformat în primul câmp incluziv din Chile”, afirmă Carrasco, care visează acum să transforme compania într-o fundație. „Vrem să oferim instrumente concrete pentru ca mai mulți oameni să se poată integra profesional în zonele rurale.”

Transmiterea speranței

Pe măsură ce FarmHability creștea, Carrasco a înțeles că experiența lui nu era un caz izolat — nici în regiune, nici în Chile, nici în lume. A realizat acest lucru după ce a intervievat peste 400 de persoane cu dizabilități în timpul desfășurării proiectului FIA și a descoperit o realitate marcată de izolare, supraprotecție și bariere geografice.

„Nu aveau ocupație, erau descurajați, trăiau cu depresie, cu mame care trebuiau să se ocupe complet de îngrijirea lor”, povestește el. „Sunt familii cu mai puține venituri, mai puține resurse și acces limitat la oportunități.”

La toate acestea se adaugă lipsa condițiilor de muncă incluzive în mediul rural. Agricultura este unul dintre sectoarele cu cea mai mare rată a accidentelor de muncă în Chile. Potrivit Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), în 2023, sectorul Agricultură și Pescuit din Chile a înregistrat o rată de 3,5 accidente de muncă la fiecare 100 de lucrători protejați — peste media națională.

Această conștientizare a fost decisivă pentru direcția proiectului. „Am realizat că pot transmite speranță”, spune el. „Știam că deschidem un drum nou în agricultură, în incluziune. Și de atunci, nu ne-am mai oprit.” Proiectul avea să fie apoi recunoscut pe scară largă.

În 2021, Institutul Interamerican de Cooperare pentru Agricultură (IICA) a evidențiat inițiativa. În 2023, Carrasco a participat la Reuniunea Interamericană a Miniștrilor Agriculturii din Costa Rica, devenind primul agricultor în 80 de ani care a stat la masa decidenților.

În anul următor a fost invitat la Primul Forum al Liderilor din Mediul Rural, cu reprezentanți din 28 de țări.

Mulți oameni cu dizabilități, interesați

Deși recunoaște că s-au făcut progrese, Carrasco vede foarte puține persoane cu dizabilități în mediul rural. De aceea, mesajul său este și o invitație: să devină vizibili. „Prin simpla noastră prezență în spațiul public putem genera schimbare, arătând că suntem persoane capabile, care vor să contribuie la dezvoltarea țării.”

Și totuși, cei cu nesesități speciale nu se regăsesc în societate odată ieșiți din sistemul educațional. Acolo începe adevărata problemă. De multe ori există teama de a pierde beneficii, cum ar fi pensia de invaliditate, atunci când o persoană vrea să se profesionalizeze sau să lucreze.

În plus, lipsesc oportunitățile de muncă. În sectorul privat, se crede că este foarte dificil să integrezi o persoană cu dizabilități într-o echipă, deși adesea sunt necesare doar mici adaptări. Nu e vorba să inventăm locuri de muncă speciale — e vorba să le oferim acces la muncă”, spune fermierul.

Ce trebuie făcut pentru o agricultură mai incluzivă?

”Există două direcții posibile. Una este întărirea legii care obligă companiile cu peste 100 de angajați să includă cel puțin o persoană cu dizabilități. În practică, legea nu este eficientă. Ar trebui să fie mai riguroasă și să permită includerea chiar și în firme mai mici. A doua direcție este stimularea: statul ar trebui să sprijine companiile să facă îmbunătățiri, nu doar de infrastructură, ci și de formare — să învețe angajatorii cum să creeze un mediu de muncă prietenos și incluziv.”

Care este beneficiul sectorului agricol?

”Câștigă pe multe planuri. Pe de o parte, obține forță de muncă aptă să îndeplinească orice sarcină, în limitele capacităților sale. Uneori, o face chiar mai bine decât o persoană fără dizabilitate, pentru că implicarea și responsabilitatea sunt mai mari. Există o valoare intrinsecă, uneori invizibilă, de natură emoțională. Și, pe de altă parte, e și un act de conștiință: să știi că oferi demnitate, că dai valoare unei persoane”, concluzionează Carrasco.