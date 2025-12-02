Uleiul de soia este cel mai popular ulei de gătit din Statele Unite. Este ieftin, are gust neutru și se găsește în restaurante, în bucătăriile casnice și în mare parte din mâncarea procesată. Însă un studiu recent sugerează că această grăsime ar putea avea un rol mai profund în apariția obezității decât se credea până acum. Nu vorbim doar despre calorii în exces. Vorbim despre felul în care organismul transformă acizii grași din uleiul de soia într-o serie de compuși care pot influența greutatea, arată NY Post.

Cercetătorii de la Universitatea California Riverside au analizat modul în care șoarecii metabolizează acidul linoleic, un acid gras Omega-6 care reprezintă o parte importantă din uleiul de soia. În corp, acidul linoleic se transformă în oxilipine. Mai multe oxilipine în sânge pot însemna și un risc mai mare de a lua în greutate. Acesta este mecanismul pe care echipa l-a investigat.

„Acesta poate fi primul pas în înțelegerea motivului pentru care unele persoane iau mai ușor în greutate atunci când consumă o dietă bogată în ulei de soia”, a declarat Sonia Deol, specialist în biomedicină și co-autoare a studiului.

Pentru a testa ipoteza, oamenii de știință au folosit două grupuri de șoareci. Primul grup era format din animale obișnuite. Al doilea grup includea șoareci modificați genetic, la care o genă implicată în reglarea metabolismului hepatic funcționa diferit. Acest detaliu a redus activitatea enzimelor responsabile de transformarea acidului linoleic în oxilipine.

Același ulei, rezultate diferite

Ambele grupuri au primit o dietă bogată în ulei de soia. Diferența a apărut la finalul studiului. Șoarecii modificați genetic au câștigat mult mai puțină greutate și ficatul lor era mai sănătos. În schimb, șoarecii normali au luat în greutate și au prezentat niveluri ridicate ale oxilipinelor asociate obezității.

Cercetătorii susțin că nu uleiul în sine este neapărat problema, ci mai important este ce face corpul cu el. Metabolismul intern poate amplifica riscul acumulării de grăsime. Iar această capacitate diferă de la un organism la altul.

Studiul a fost făcut doar pe șoareci, iar autorii subliniază că metabolismul uman este mult mai complex. Nu se poate afirma că uleiul de soia cauzează obligatoriu obezitate la oameni. Concluzia lor este însă clară: dieta bogată în acid linoleic poate declanșa procese biochimice care favorizează îngrășarea, dincolo de consumul caloric.

Aceste descoperiri ar putea explica de ce unele persoane devin supraponderale mai ușor decât altele, chiar dacă mănâncă alimente similare. Și ridică o temă nouă în discuțiile despre nutriție: nu doar cât mâncăm contează, ci și modul în care corpul reacționează la anumite grăsimi.