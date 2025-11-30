Vrei să îți îmbunătățești nutriția pe timpul iernii? Adaugă în dieta ta de iarnă aceste 10 alimente bogate în proteine, pentru a te menține sătul și plin de energie.

Te-ai întrebat vreodată de ce simți mai des foame, somnolență și ai mai puțină energie iarna? Un motiv important este faptul că organismul tău muncește mai mult pentru a se menține cald, iar aportul adecvat de proteine te poate ajuta! Proteinele nu doar construiesc mușchi, ci, potrivit healthshots.com, te mențin sătul, susțin imunitatea și te ajută să rămâi energizat când scad temperaturile.

Totuși, cei mai mulți dintre noi nu obținem suficientă proteină din mesele zilnice. Vestea bună este că nu ai nevoie de rețete complicate sau suplimente pentru a-ți îndeplini necesarul zilnic. Adăugarea câtorva alimente bogate în proteine în dieta de iarnă poate face o diferență vizibilă.

Top 10 alimente bogate în proteine, pentru dieta ta de iarnă

Oleaginoase și semințe – Sunt unele dintre cele mai simple gustări bogate în proteine pentru sezonul rece. Migdalele, arahidele, nucile, caju, fisticul, nucile braziliene și chiar mugurii de pin oferă energie constantă și grăsimi sănătoase. Semințele de chia, susan și in sunt excelente pentru dietele vegane. Consumate regulat, oleaginoasele cresc sațietatea, fiind ideale iarna, când foamea crește. Le poți presăra peste iaurt, adăuga în smoothie-uri sau le poți consuma ca atare, cam o mână pe zi.