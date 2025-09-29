Uleiul de cocos, un aliment popular, pus sub semnul întrebării de cardiologi / Medicii avertizează asupra riscului cardiovascular

Mulți oameni consideră uleiul de cocos o opțiune sănătoasă în bucătărie. Are un nume exotic, provine dintr-un fruct și este adesea promovat ca „superaliment”. Totuși, cardiologii avertizează că utilizarea frecventă a acestui tip de ulei poate crește riscul de boli cardiovasculare, arată parade.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dr. Rohit Vuppuluri, cardiolog la Chicago Heart & Vascular Specialists, spune clar: „Uleiul de cocos este foarte bogat în grăsimi saturate, între 80 și 90%. Acestea cresc colesterolul LDL, un factor major de risc pentru bolile de inimă”. Spre deosebire de uleiul de măsline, consumul de ulei de cocos nu a demonstrat beneficii dovedite pe termen lung pentru sănătatea inimii.

Nutriționistul Sarah Lynn Quick explică faptul că, deși uleiul de cocos conține trigliceride cu lanț mediu, benefice pentru energie și creier, ponderea principală este tot de grăsimi saturate. „O dietă bogată în astfel de grăsimi duce la creșterea colesterolului LDL, asociat direct cu riscul de boli cardiovasculare”, adaugă specialista.

Angela Houlie, nutriționist înregistrat, confirmă același lucru: „Deși există studii care arată o creștere ușoară a colesterolului bun HDL, nu avem dovezi solide că uleiul de cocos îmbunătățește sănătatea inimii”.

Mai rău decât untul?

Un alt cardiolog, dr. Srihari Naidu de la New York Medical College, subliniază că uleiul de cocos conține chiar mai multe grăsimi saturate decât untul. „Studiile arată că poate fi o idee mai bun decât untul, dar este inferior uleiurilor bogate în grăsimi nesaturate, precum cel de rapiță, șofrănel sau floarea-soarelui”, explică medicul.

El recunoaște că varianta virgină a uleiului de cocos este ceva mai puțin nocivă. Însă recomandă cu fermitate alternativele bogate în grăsimi nesaturate. „Dacă aleg între unt, ulei de cocos și ulei de cocos extravirgin, ultima opțiune este cea mai bună. Dar, în general, recomand uleiurile de rapiță, floarea-soarelui sau șofrănel”, conchide dr. Naidu.

Riscurile consumului în exces

Specialiștii avertizează că utilizarea uleiului de cocos ca ingredient de bază poate duce la acumularea de colesterol LDL. De asemenea, duce la depuneri de plăci pe artere. Acest proces obstrucționează circulația sângelui și crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

„În timp, o dietă bogată în grăsimi saturate favorizează inflamațiile și afectează funcția vaselor de sânge, punând presiune suplimentară asupra inimii”, explică Sarah Lynn Quick. Astfel, consumul regulat și în cantități mari de ulei de cocos nu este recomandat.

Ce alternative recomandă medicii

În loc să fie folosit ca ulei principal, uleiul de cocos ar trebui păstrat pentru ocazii rare. Doar atunci când aroma lui completează un preparat. Pentru gătitul zilnic, experții recomandă alte tipuri de uleiuri.

Angela Houlie sugerează uleiul de măsline extravirgin sau cel de avocado. Ambele sunt recunoscute pentru efectele benefice asupra colesterolului și sănătății pe termen lung. Dr. Naidu preferă uleiul de rapiță, pe care îl consideră cea mai bună variantă pentru profilul lipidic.

Importanța unei diete echilibrate

Nutriționiștii atrag atenția că sănătatea inimii nu depinde doar de un ingredient. „Cel mai important este modelul alimentar general, nu un singur aliment sau nutrient”, spune Houlie.

Ea recomandă o dietă bazată pe alimente integrale și neprocesate: fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe și grăsimi sănătoase din ulei de măsline, avocado, nuci și semințe.

„Schimbările mici și constante pot avea efecte mari pentru inimă și pentru starea generală de bine”, subliniază nutriționista. Iar alegerea uleiului potrivit pentru gătit este un pas simplu, dar esențial.