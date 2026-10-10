UE vrea să schimbe regulile de autorizare a pesticidelor / Oamenii de știință se tem că unele substanțe periculoase ar putea rămâne mai mult pe piață

10 oct. 2026, Agribusiness
UE vrea să schimbe regulile de autorizare a pesticidelor / Oamenii de știință se tem că unele substanțe periculoase ar putea rămâne mai mult pe piață
FOTO: Dreamstime/Dusan Kostic
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Cuprins
  1. Controale declanșate de apariția unor probleme
  2. Noile dovezi ar putea fi descoperite prea târziu
  3. Agricultori expuși ani întregi unor produse periculoase
  4. Standardele de siguranță nu sunt reduse
  5. Consiliul UE a propus o variantă mai prudentă

Uniunea Europeană pregătește o reformă importantă a regulilor privind pesticidele, iar una dintre cele mai controversate modificări privește renunțarea, pentru multe substanțe active, la reevaluările obligatorii efectuate la intervale fixe. Oameni de știință, medici și persoane afectate de expunerea profesională la pesticide avertizează că schimbarea ar putea întârzia retragerea unor produse pentru care apar ulterior dovezi privind efectele asupra sănătății sau mediului, relatează France 24.

În prezent, substanțele active din produsele de protecție a plantelor sunt aprobate inițial pentru cel mult zece ani, iar autorizațiile pot fi reînnoite, de regulă, pentru perioade de până la 15 ani. Procesul presupune o nouă evaluare științifică înainte de expirarea aprobării.

Controale declanșate de apariția unor probleme

Propunerea prezentată de Comisia Europeană în decembrie 2025, în cadrul pachetului de simplificare a legislației pentru alimente și furaje, ar schimba acest sistem. Pentru majoritatea substanțelor active, aprobarea ar putea deveni nelimitată în timp. Reevaluarea completă sau una țintită ar urma să fie declanșată atunci când apar noi informații științifice, date de monitorizare ori indicii privind posibile riscuri.

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Comisia susține că sistemul actual consumă foarte multe resurse pentru verificarea repetată a unor substanțe și generează întârzieri. Instituția afirmă că noul mecanism ar permite autorităților să se concentreze mai rapid asupra pesticidelor pentru care apar motive reale de îngrijorare.

Noile dovezi ar putea fi descoperite prea târziu

Criticii reformei văd însă tocmai aici principalul risc. Însă o analiză științifică publicată în septembrie în Environmental Sciences Europe arată că eliminarea reevaluărilor periodice poate face ca baza științifică utilizată pentru aprobarea unei substanțe să rămână neschimbată mulți ani. Autorii atrag atenția că standardele de evaluare evoluează continuu. Unele substanțe aprobate în trecut nu au fost evaluate, de exemplu, cu criteriile actuale privind perturbatorii endocrini sau cu cele mai noi metode referitoare la efectele asupra albinelor și altor organisme.

Într-o intervenție publicată anterior, cercetători din 27 de instituții europene au avertizat, de asemenea, că modificările propuse ar putea slăbi unele dintre garanțiile existente în sistemul european de autorizare.

Agricultori expuși ani întregi unor produse periculoase

France 24 pune reforma și în perspectiva experienței unor agricultori francezi care au utilizat pesticide timp de decenii, într-o perioadă în care anumite produse erau prezentate drept puțin periculoase. Unii dintre aceștia au dezvoltat ulterior cancere sau alte boli asociate expunerii profesionale la pesticide, iar cazul lor este invocat de criticii reformei ca argument pentru necesitatea reevaluării periodice pe baza progreselor științifice.

Mesajul este că un produs considerat acceptabil într-o anumită perioadă poate fi reevaluat diferit după apariția unor studii și metode noi.

Standardele de siguranță nu sunt reduse

Executivul european respinge însă ideea că reforma ar elimina controlul asupra pesticidelor. Comisia subliniază că criteriile inițiale pentru aprobarea substanțelor active nu se modifică și că produsele comerciale continuă să necesite autorizare la nivelul statelor membre.

De asemenea, anumite categorii de substanțe vor continua să aibă autorizații limitate în timp, inclusiv candidații pentru substituire și produsele pentru care evaluarea identifică motive ce impun o verificare ulterioară.

Consiliul UE a propus o variantă mai prudentă

Dezbaterea este încă în desfășurare, iar forma finală poate fi diferită de propunerea inițială a Comisiei.

La 30 septembrie, Consiliul UE și-a stabilit poziția de negociere și a optat pentru o soluție mai prudentă. Pentru majoritatea pesticidelor convenționale, statele membre propun aprobări de 15 ani la prima autorizare și de 25 de ani la reînnoiri, nu aprobări nelimitate.

Consiliul propune și ca Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să analizeze periodic literatura științifică și datele de monitorizare, tocmai pentru a identifica eventualele semnale noi de risc.

Negocierile cu Parlamentul European urmează să stabilească forma definitivă a regulilor. Miza este găsirea unui echilibru între reducerea birocrației și păstrarea unui sistem capabil să reacționeze atunci când știința aduce informații noi despre efectele pesticidelor asupra sănătății și mediului.

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