Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2019/807. Documentul propune eliminarea treptată a biocombustibililor produși din ulei de palmier și ulei de soia din schemele de energie regenerabilă ale Uniunii. Măsura ar urma să fie aplicată complet până în anul 2030 și vizează reducerea impactului asupra mediului asociat acestor materii prime. Potrivit proiectului de regulament, după 2030, companiile supuse obligațiilor europene privind ponderea energiei regenerabile nu vor mai putea utiliza biocombustibili pe bază de ulei de palmier sau de soia pentru a-și îndeplini cotele legale. În schimb, uleiul de rapiță ar rămâne singurul ulei vegetal cultivat eligibil în acest scop, arată agrobiznes.ro.

Propunerea prevede un calendar de reducere graduală a eligibilității acestor biocombustibili, prin stabilirea unor praguri intermediare. Astfel, ponderea maximă permisă ar urma să fie redusă la 42,8% în 2027 și la 14,3% în 2029, raportat la consumul final brut de energie. Acest mecanism urmărește să ofere industriei timp pentru adaptare, evitând șocuri bruște în sectorul energetic.

State care accelerează acest proces

Mai multe state membre ale Uniunii Europene au decis deja să accelereze acest proces. Franța, Țările de Jos și Germania au exclus biocombustibilii pe bază de ulei de palmier din schemele naționale încă din 2023. Decizia reflectă creșterea preocupărilor legate de defrișări, pierderea biodiversității și emisiile indirecte de carbon generate de extinderea culturilor agricole.

În ceea ce privește uleiul de soia, includerea acestuia pe lista materiilor prime cu risc ridicat se bazează pe un raport al Comisiei Europene publicat la 20 ianuarie 2026. Studiul, realizat de firma de consultanță Guidehouse, analizează extinderea globală a culturilor alimentare și furajere și efectele asupra terenurilor cu stocuri ridicate de carbon, inclusiv pădurile primare.

Concluziile raportului arată că atât uleiul de palmier, cât și soia prezintă un risc ridicat de schimbare indirectă a utilizării terenurilor, cunoscut sub acronimul iLUC. Acest fenomen apare atunci când extinderea unei culturi determină conversia altor terenuri naturale în suprafețe agricole, cu efecte negative asupra mediului și climei.

Comisia subliniază că, în cazul soiei, riscurile sunt amplificate de legătura economică strânsă dintre producția de ulei și cea de șrot de soia. Ambele produse sunt asociate extinderii agricole intensive și presiunii asupra ecosistemelor sensibile.

Prin această propunere, autoritățile europene urmăresc alinierea politicilor energetice cu obiectivele de mediu și climă ale Uniunii. Părțile interesate sunt invitate să analizeze proiectul de regulament și să participe la consultarea publică, înainte ca forma finală a actului normativ să fie adoptată.