Uniunea Europeană a decis să extindă măsurile impuse în urma focarului de pestă porcină africană (PPA), crescând numărul municipalităților spaniole afectate de la 64 la 91. În schimb, au fost excluse zonele cu un sector porcin important, cum ar fi Osona, Bages și Segrià.

În momentul de față, opt cartiere din Barcelona sunt afectate de restricțiile impuse de pesta porcină africană (PPA), o boală virală infecțioasă care afectează mistreții și porcii aflați în captivitate și care poate avea repercusiuni grave asupra populației de animale afectate și asupra profitabilității creșterii animalelor, afectând exporturile către țări terțe.

Aceste măsuri sunt menționate într-o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene, publicată azi, în Jurnalul Oficial al U , privind anumite măsuri provizorii de urgență în legătură cu pesta porcină africană în Spania.

Zonele în care se vor aplica măsuri speciale de control al bolilor includ municipalități din regiunile Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelona, Maresme, Alt Penedès, Anoia și Bages, conform anexei la document, potrivit efeagro.

Majoritatea fermelor de porci și abatoarelor din Catalonia nu intră în zonele de restricții

Spania va stabili imediat o zonă infectată pentru pesta porcină africană, care va include cel puțin aceste zone până în februarie 2026.

Bruxelles-ul nu a inclus încă în perimetrul zonei afectate teritorii precum Osona, Lluçanès și Bages, în provincia Barcelona, ​​sau Segrià, în Lleida, care adăpostesc majoritatea fermelor de porci și abatoarelor din Catalonia.

Comisia a subliniat importanța implementării unor măsuri urgente de control cât mai curând posibil pentru a preveni răspândirea virusului, în așteptarea avizului Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și hrană pentru animale, care va revizui decizia în următoarea sa reuniune.

Atunci când se confirmă un focar al acestei boli, reglementările europene prevăd stabilirea unei zone infectate și interzicerea circulației animalelor sălbatice din speciile listate și a produselor de origine animală obținute de la acestea.

Restricțiile includ, de asemenea, interdicția de circulație a transporturilor de porci de fermă și a produselor aferente din zonele enumerate în anexă către alte state membre ale UE și țări terțe.

Spania a informat Comisia cu privire la situația actuală de pe teritoriul său în urma confirmării unui focar de pestă porcină africană la doi mistreți din provincia Barcelona, ​​la 28 noiembrie, într-o zonă care anterior nu a fost afectată de boală.