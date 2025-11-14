Tunisia ar putea deveni al doilea producător mondial de ulei de măsline în sezonul 2025/26, după Spania. Grație și precipitațiilor abundente care au căzut exact la momentul potrivit, estimările prevăd o producție record în puternică creștere față de anii precedenți, de peste 400.000 de tone, transmite agenția Ansa.

Aceste date de ultimă oră sunt semnalate în raportul Food Outlook al FAO, care oferă o evaluare detaliată a pieței uleiului de măsline. Mai mult, documentul anticipează și o revenire după condițiile recente de secetă ce au redus producția și au făcut ca prețurile să crească.

În Spania, principalul producător mondial, și în Grecia, prețurile en-gros au scăzut la circa jumătate față de începutul anului 2024, în timp ce în Italia rămân la niveluri relativ ridicate. Prețurile scăzute, explică raportul, ar putea stimula redresarea consumului, iar comerțul mondial cu ulei de măsline ar putea atinge un nivel maxim istoric în sezonul următor, mai susține raportul. Rămâne necunoscuta taxelor vamale din Statele Unite, care pot frâna volumul total al schimburilor comerciale.

În final, FAO actualizează estimarea privitoare la importurile alimentare în 2025, estimată să crească cu aproape 8% față de anul precedent, ajungând la 2,22 trilioane de dolari. Acest nivel mai ridicat este generat de creșterea medie de 34,5% a prețurilor produselor cu valoare mare, în special cafea și cacao, importate în principal de țările cu venituri ridicate.

În țările mai puțin dezvoltate, în schimb, se estimează că cheltuielile pentru uleiuri, animale și vegetale, vor crește cu 58%, ca urmare atât a creșterii cantităților, cât și a prețurilor.