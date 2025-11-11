Tulcea: Doi sturioni şi un delfin, prinşi în plase de pescuit, au revenit în mediul natural cu ajutorul poliţiştilor de frontieră

Poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime totală de peste 400 metri, în care erau capturaţi doi sturioni şi un delfin, se arată într-un comunicat de presă remis marţi de instituţia statului, transmite Agerpres.

Poliţiştii de frontieră ai Grupului de Nave Sulina şi cei ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea au desfăşurat, luni, o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, iar în timpul acesteia au descoperit în Marea Neagră mai multe plase ce aveau captură de peşte în ele.

„S-a constatat că lungimea totală a plaselor este de 440 metri, iar în ele se aflau capturaţi doi sturioni şi un delfin. Exemplarele au fost redate mediului natural, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar plasele au fost ridicate în vederea confiscării şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei”, se arată în sursa amintită.

Garda de Coastă continuă în acest caz cercetările pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul braconajului piscicol şi desfăşoară activităţi specifice pentru identificarea autorilor.